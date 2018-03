Heft-Jubiläum: Über 100 Prominente für die 100. Ausgabe von »mare«

Hamburg (ots) - »mare - Die Zeitschrift der Meere« erscheint zum 100. Mal - und das feiert der mareverlag mit einer besonderen Geburtstagsausgabe: Über 100 berühmte Persönlichkeiten erzählen von ihren intimsten Momenten mit dem Meer. Entstanden ist ein einmaliges Kaleidoskop aus poetischen, komischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten, exklusiv nur für mare verfasst.

Für mare und mit dem Gedanken ans Meer zeigen sich die 144 Prominenten ganz privat: Axel Milberg erzählt von einer Panikattacke im U-Boot während eines Drehs, Judith Rakers vom Körperkontakt mit einem Tintenfisch, Wolfgang Joop von seinem ersten Anzug in der Hafenstadt Porto. Hannelore Elsner dichtet über ihre Leidenschaft, Sarah Wiener verrät ihr Rezept für den besten Kabeljau, und Miroslav Klose erklärt, worum es im Fußball und beim Angeln wirklich geht. Texte von Iris Berben, Peter Lohmeyer, T.C. Boyle, Michael Schumacher, Kent Nagano, Richard David Precht, Jörg Pilawa, Roger Willemsen, Anke Engelke und 130 weiteren Persönlichkeiten unterhalten, verblüffen und erhellen. Ergänzt werden die Beiträge von Bildern und Fotografien der Künstler Gerhard Richter, Annie Leibovitz und Martin Parr, die für die 100. Ausgabe eine exklusive Auswahl ihrer Werke getroffen haben.

Das Heft erscheint am 1. Oktober 2013 in einer Druckauflage von 70.000 Exemplaren und ist mit 252 Seiten die umfangreichste mare-Ausgabe aller Zeiten.

Über mare

Das Meer als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum für den Menschen steht im Mittelpunkt aller Publikationen des mareverlags. »mare - Die Zeitschrift der Meere« wurde 1997 von Nikolaus Gelpke in Hamburg gegründet und erscheint alle zwei Monate in deutscher Sprache. Die programmatische Idee dieses Kulturmagazins schlägt sich nieder in qualitativ hochwertig gestalteten Reportagen und Fotostrecken und wird so einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Rückfragen & Kontakt:

mare

Stephanie Haack

Presse und Öffentlichkeit

Pickhuben 2

20457 Hamburg

Telefon: 040-368076-22

E-Mail: haack @ mare.de