Multimedia News Release: Die neue Küchenarmaturenlinie GROHE Minta Touch

Düsseldorf (ots) - Eine neue Ära hält Einzug an der Spüle: die Minta Touch von GROHE. Die Hybridarmatur vereint gleich zwei Bedienarten miteinander: Wie ihr Name verrät, funktioniert sie über Berührung in Form eines leichten Antippens am Auslauf oder am Armaturenkörper -ganz einfach, sehr hygienisch, höchst zuverlässig und enorm wassersparend. Der Wasserfluss wird dabei durch die innovative EasyTouch Technologie geregelt. Gleichzeitig ist die Armatur auch über die klassische Hebelfunktion bedienbar. Eine Technik, die Altbewährtes mit einer völlig neuen Art des Komforts vereint.

Verfügbar mit einem Auslauf in eleganter C-Form mit ausziehbarer Brause oder in schicker L-Form mit herausziehbarem Mousseur bietet GROHE Minta Touch so den perfekten Wasserfluss für jede Lage. Schmutzige oder verklebte Hände? Lediglich eine leichte Berührung per Handrücken, Handgelenk oder Unterarm genügt. So bleiben Armatur und Küche garantiert sauber und keimfrei. Sind die Hände sauber, kann natürlich auch wie gewohnt der ergonomische Hebel bedient werden, der sich dank GROHE SilkMove® Technologie leicht und präzise bewegen lässt.

Auch Kinder können Minta Touch problemlos nutzen: Mit der EasyTouch Technologie ist jedes schmerzhafte Verbrühen ausgeschlossen, da nur kaltes Wasser fließt. Wer nicht auf warmes Wasser verzichten möchte, kann durch ein Upgrade mit Grohtherm Micro die Temperatur individuell auf Wunschtemperatur voreinstellen - gleichzeitig stellt dieser kleine Thermostat 100%igen Schutz vor Verbrühen sicher.

GROHE Minta Touch vereint Ästhetik und Funktion. Dank GROHE StarLight® bleibt die Chromoberfläche garantiert dauerhaft brillant glänzend und schmutzabweisend. Zudem erleichtert die große Auslaufhöhe das Füllen hoher Töpfe. Die Küchenlinie begeistert mit ihren Details und zeigt immer wieder, was noch in ihr steckt.

GROHE Minta Touch - das sanfte Komfort-Plus.

