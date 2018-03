Währing: Referat zu Entwicklungen im Gesundheitswesen

Wien (OTS) - Die Initiative "Gesundheitsnetz Währing" informiert bei einem Vortragsabend am Dienstag, 1. Oktober, im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) über langjährige Entwicklungen im Gesundheitswesen. Der Massage-Therapeut Heinz Löbel hält das Referat "Gesundheit damals - Gesundheit heute..." und gibt den Zuhörern einen Überblick über medizinische Fortschritte. Zudem beantwortet der Vortragende die Frage "Leben wir jetzt gesünder als vor 200 Jahren? Oder reparieren wir nur besser?". Eingehend beschreibt der Redner die Auswirkungen von Errungenschaften der Medizin auf die Gegenwart. Um 19.00 Uhr fängt der kostenlos zugängliche Vortrag im Sitzungssaal des Amtsgebäudes (1. Stock) an. Nachher steht Löbel den Besuchern für persönliche Gespräche zur Verfügung. Diese Veranstaltung wird vom Bezirk unterstützt. Künftige Aktionen des "Gesundheitsnetz Währing" sind per E-Mail zu erfragen: netz18 @ aon.at. Informationen über die vielfältigen Veranstaltungen im Amtshaus in der Martinstraße 100 können beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 (E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at) eingeholt werden.

