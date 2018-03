ARGE Kultur 10: Oktober-Termine im Waldmüller-Zentrum

Senioren-Nachmittag (1.10.) und Foto-Finissage (3.10.)

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich tätige Team der ARGE "Kultur 10" führt im Oktober im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) sieben Veranstaltungen durch. Am Dienstag, 1. Oktober, werden beim "Senioren-Nachmittag" mit Herbert Schöndorfer und Victor Poslusny ab 15.00 Uhr althergebrachte und neuere Melodien aus der Wienerstadt dargeboten. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro. Die Finissage der Schau "85 Jahre erfolgreiche Fotografie" am Donnerstag, 3. Oktober, beginnt um 19.00 Uhr. Die kunstvollen Aufnahmen der "Naturfreunde Fotogruppe Favoriten" haben Preise bei Wettbewerben erhalten. Der Schluss-Abend der gut besuchten Lichtbilder-Ausstellung ist frei zugänglich. Informationen zum vielfältigen Oktober-Programm im "Waldmüller-Zentrum" bekommen Interessierte unter den Rufnummern 0660/464 66 14 und 0699/814 49 056.

Überdies: Wien-Blick, Cafe, Literatur, Wein und Klassik

Am Mittwoch, 9. Oktober, fängt im "Waldmüller-Zentrum" in der Hasengasse 38 um 19.00 Uhr die Vernissage der Foto-Ausstellung "Wien am zweiten Blick" an (Eintritt frei). Die Besucher sehen Lichtbilder von Leopold Köpel. Gezeigt werden die Fotografien bis Donnerstag, 7. November. Geöffnet ist die Schau jeweils am Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr. Die kreativen Arbeiten sind kostenlos zu besichtigen.

"Der Wiener braucht sein Stammcafe...", erklären die beliebten Unterhalter Ingrid Merschl und Gregor Oezelt bei einem "Bunten Nachmittag" am Samstag, 12. Oktober. Beginn ist um 15.00 Uhr. Erbauliche Gesänge plus Geschichten umrahmt Roman Teodorowicz auf dem Flügel. Der Eintritt kostet 7 Euro. Mit kurzweiligen Rezitationen warten Barbara Wolflingseder sowie Andre Blau am Freitag, 18. Oktober, bei einer "Literatur-Show" auf. Ergänzt wird die um 18.30 Uhr anfangende Lesung durch ein beschwingtes Musik-Programm. Der Eintritt ist gratis.

Die Wiener Gemütlichkeit, den Rebensaft und andere Freuden des Lebens preisen die Sänger Ingrid Merschl und Peter Rosen sowie das Instrumental-Duo Schmitzberger am Donnerstag, 24. Oktober, bei einem nachmittäglichen Konzert mit dem süffigen Titel "Es wird a Wein sein...". Um 15.00 Uhr starten die Wohlklänge. Der Zutritt ist kostenlos. Zur Freude aller Liebhaber der Klassik konzertiert die sympathische Vokalistin Martina Hetzenauer am Sonntag, 27. Oktober, im "Waldmüller-Zentrum". Die Künstlerin interpretiert ab 16.00 Uhr bewegende Stücke von Wagner, Verdi und anderen großen Tondichtern. Jeder Zuhörer entrichtet einen Unkostenbeitrag in der Höhe von 7 Euro. Bei allen Terminen ist eine Anmeldung (Telefon 0660/464 66 14 und Telefon 0699/814 49 056) ratsam. Außerdem ist die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" via E-Mail erreichbar:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum"

(Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"):

www.wien-favoriten.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at