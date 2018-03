Penzing: Helly Chmel trägt amüsante Mundartverse vor

Wien (OTS) - "Wos is denn heut' nur los..." lautet der Titel eines heiteren Kultur-Abends im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59): Am Donnerstag, 3. Oktober, präsentiert die Penzinger Mundartdichterin Helly Chmel dort wieder einmal ihr Schaffen. Das Motto der vergnüglichen Veranstaltung heißt "G'lesen, g'sungen, g'spielt". Ab 19.00 Uhr liest die Autorin amüsante Texte und Verse aus eigener Feder. Von Auszügen aus dem Buch "Unlängst woar's" bis zu bislang unveröffentlichten Zeilen reichen die Rezitationen. Der bewährte Wienerlied-Profi Franz Zachhalmel (Akkordeon, Gesang) umrahmt die literarischen Schmankerln mit traditionellen und neuzeitlichen "wienerischen" Melodien. Ein fixer Eintrittspreis wird nicht verlangt. Die Künstler freuen sich über individuelle Spenden. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 897 28 52 (bisweilen Anrufbeantworter). E-Mails an das ehrenamtlich tätige Museumsteam:

bm1140@bezirksmuseum.at.

