Admeta ernennt neuen Hauptgeschäftsführer

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Mit der Ernennung von Alexander Edström zum neuen Hauptgeschäftsführer forciert die Admeta nochmals seine Geschäftsstrategie.

Admeta ist der führende Technologieanbieter im Bereich der Private Ad Exchange-Lösungen für die führenden Verlage Europas. Das Unternehmen gab heute die Ernennung von Alexander Edström zum neuen Hauptgeschäftsführer mit Wirkung vom 1. Oktober 2013 bekannt. Mit dieser Ernennung verleiht Admeta der aktuellen Unternehmensstrategie weiter Nachdruck.

Alexander Edström ist seit 18 Monaten bei Admeta und bekleidete in dieser Zeit die Position des Chief Revenue Officers (CRO). Vorher war er in leitender Stellung bei der Meltwater Group tätig. Alexander Edström hat der Geschäftstätigkeit von Admeta seinen Stempel aufgedrückt und es ist ihm gelungen, eine ganze Reihe bekannter Verlage auf neuen und bereits etablierten Märkten ins Boot zu holen.

Admetas neuer Hauptgeschäftsführer, Alexander Edström meint, "Unsere Kunden wissen genau, dass Admeta über die besten Ingenieure und die beste Optimierungstechnologie verfügt. Wir haben einen Punkt erreicht, wo wir wissen, dass unsere Produkte weltklasse sind und es ist nun an der Zeit, noch mehr grosse Verlage davon zu überzeugen."

Die Ernennung von Alexander Edström zum neuen Hauptgeschäftsführer ist der erste einer ganzen Reihe von geplanten Schritten, mit denen der Fokus auf den Rollout der Admeta-Produkte hauptsächlich in Europe, in den USA und in Südamerika gelenkt werden soll. Der bisherige Hauptgeschäftsführer, Ola Tiverman, wird auch weiterhin ein wichtige Rolle in dem von Alexander geleiteten neuen Managementteam spielen. In der Funktion eines Chief Technology Officers (CTO) soll er sich vorwiegend um die Bereiche F&E und Produktstrategien kümmern.

Ola Tiverman meint: "Ich habe von Anfang an die Entwicklung der Private Ad Exchange-Plattform begleitet und ich freue mich auf die neue Herausforderung, nämlich mit innovativen und exzellenten Produkten der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein."

Die Private Ad Exchange-Plattform ermöglicht Verlagen die Verwaltung des Anzeigenvertriebs und die Ertragsoptimierung durch die Nutzbarmachung der zunehmenden Nachfrage nach effektiven und relevanten Anzeigen in der Online-Werbung. Admeta konnte seine Kundenbasis in den vergangenen 8 Monaten verdoppeln und optimiert momentan mehr als 20 Mrd. Page-Impressions pro Monat. Admeta wird häufig von Konkurrenten zu Live-Benchmarktests herausgefordert, hat aber bisher noch nie den Kürzeren gezogen.

Über Admeta:

Admeta ist der führende Technologieanbieter im Bereich der Private Ad Exchange-Lösungen für die führenden Verlage Europas. Wir sind ein unabhängiger und erfahrener Technologieanbieter und wir entwickeln und betreiben unsere Technologie, damit sich unsere Kunden ganz auf die Ertragsmaximierung konzentrieren können. Seit 2002 haben wir mit einer Kombination aus hervorragender Technik und kaufmännischem Knowhow zur Verbesserung der Online-Geschäfte unserer Kunden beigetragen. Wir glauben, dass harte Arbeit und eine hervorragende Technik mit kaufmännischer Expertise und Marktkenntnis Hand in Hand gehen müssen. Mit unserer patentgeschützten Technologie tragen wir zur Steigerung der Erträge von Verlagen und Werbeunternehmen bei. Wir haben Kunden in mehr als 20 europäischen Ländern. Zu unserem Kundenkreis zählen einige der führenden Verlage Europas.

