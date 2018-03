Nordic Shared Services & Outsourcing Summit 2013

London (ots/PRNewswire) - Das Shared Services & Outsourcing Network (SSON) ist sehr erfreut bekannt zu geben, dass der weltweit führende BPO-Anbieter Capgemini seine Teilnahme am kommenden Nordic Shared Services & Outsourcing Summit 2013 vom 8. bis 9. Oktober in Stockholm bestätigt hat.

SSON und Capgemini haben in den vergangenen 5 Jahren intensiv daran gearbeitet, herausragende Weiterbildungs- und Networking-Gelegenheiten anzubieten, und werden ihre Zusammenarbeit in dieser für die nordische Region kritischen Zeit weiter fortsetzen. In der gesamten Region durchgeführte Benchmarking-Aktivitäten haben ergeben, dass Partnerschaften in der Beschaffung immer dynamischer, innovativer und zukunftsorientierter werden, da die Region in den kommenden Jahren auf Wachstum drängt.

Diese Einschätzung teilt auch Derek Crates, der Corporate Vice President von Capgemini: "Unternehmen aus den nordischen Ländern sind als innovative Vorreiter bekannt. Mit dem Nordic Forum bietet das SSO-Netzwerk die perfekte Plattform, um künftige Trends im Bereich des Business Process Outsourcing zu erörtern."

SSON ist sich der Tatsache bewusst, dass die Veranstaltung aufgrund der speziellen regionalen Kompetenz und der globalen Expertise von Capgemini bei Partnerschaften in der Beschaffung und im Lieferwesen umfassend an Profil gewinnt. Derek Crates merkte an, dass auch Capgemini sehr erfreut darüber sei, in diesem Jahr zu den Teilnehmern zu zählen. Zudem freue man sich darauf, hochrangige Führungskräfte aus der gesamten Region bei der Veranstaltung zu begrüssen: "Wir halten den gegenseitigen Austausch von Standpunkten bezüglich der Frage, wie man immer höhere Produktivitätsniveaus erreichen und Geschäftsvorhaben noch schneller umsetzen kann, für äusserst wertvoll."

Der 8. jährliche Nordic Shared Services & Outsourcing Summit bietet einen einzigartigen branchenübergreifenden Einblick in alle Herausforderungen und Erfolge, die der nordische SSO-Markt derzeit erzielt und zu bewältigen hat.

Im Rahmen dieses einzigartigen Gipfels wird Capgemini das Gold Standard Forum austragen. In diesem Sitzungssaal, zu dem ausschliesslich geladene Gäste aus den Bereichen Shared Services und Beschaffung Zutritt haben, werden strategische Einblicke zu Themen geboten, die auf den Tagesordnungen der Unternehmen ganz oben stehen:

Wandel auf globaler Ebene, Führungsverhalten, Veränderungsmanagement und Unternehmensführung, The Next Big Thing, Big-Data-Analytik sowie Beschaffungsmodelle der nächsten Generation.

Durch das Aufeinandertreffen hochrangiger Führungskräfte aus der gesamten Branche im Rahmen dieser 2-tägigen Netzwerkveranstaltung für leitende Angestellte und die sich dabei ergebenden vertiefenden Gespräche und brandaktuellen Einblicke steht ausser Frage, dass die immer bedeutendere Veranstaltung den unternehmerischen und betrieblichen Zielsetzungen der nordischen SSO-Elite umfassend gerecht wird.

Das Shared Services & Outsourcing Network (SSON) ist mit über 65.000 Mitgliedern weltweit die grösste und etablierteste Fachgemeinschaft im Shared-Services- und Outsourcing-Bereich.

SSON konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Mitglieder und bietet hierzu Training, Inhalte, Tools und verschiedenste Networking-Gelegenheiten. Unser Personal ist in internationalen Niederlassungen in New York, London, Singapur, Sydney, Johannesburg, Berlin, Brasilien und Dubai tätig und untersucht aktuelle Trends und Entwicklungen im Shared-Services-Bereich.

