Leiner Graz erstrahlt in neuem Glanz

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 3.10. ist es so weit: Das völlig neu gestaltete Leiner Einrichtungshaus eröffnet in der Grazer Annenstraße. Das im Jahr 1971 eröffnete Leiner-Haus wurde rundum erneuert. KundInnen werden die schönsten Wohn-Lösungen, Inspirationen und Ideen für ein Zuhause zum Wohlfühlen präsentiert. 136 MitarbeiterInnen verwirklichen den individuell auf Kundenwünsche abgestimmten Wohntraum.

Das erwartet die GrazerInnen bei Leiner

Leiner - das Traditions-Einrichtungshaus - ist der zuverlässige Partner in allen Einrichtungsfragen mit der besten Beratungs-, Service- und Lösungskompetenz in Österreich.

Unter dem Motto: "Beste Planung und bestes Service" macht Leiner jedes Zuhause zur Wohlfühl-Oase. Der neue Leiner in Graz inspirieren BesucherInnen: den Wünschen der KonsumentInnen entsprechend wurde großer Wert auf die Präsentation von kompletten Wohnlösungen in den unterschiedlichen Wohn-Typen gelegt: natürlich, romantisch, puristisch, oder gemütlich. Und das in allen Einrichtungsbereichen. Die Leiner Wohntraum-Profis planen dann für den Kunden seinen individuellen Wohntraum.

Die Kompetenz im Markenbereich unterstreicht Leiner - das Haus der Marken - mit bekannten Namen wie: Die grüne Linie, Team 7, Selva, Joop, Ada, Joka, Voglauer, Stressless, Tempur, Musterring, Sedda, Machalke, Ewe, Siemens, Miele, Riedel, Gmundner Keramik, Villeroy&Boch, WMF, Berndorf,... Leiner bietet Qualität und Marken -mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

Die Highlights

Das neue Leiner Haus in Graz ist mit einer Vielzahl an Highlights ausgestattet. Allen KundInnen wird somit ein unvergesslicher Einkaufs-Moment beschert:

Ein modernes Küchen-Studio mit großer Auswahl an Markenküchen, sowie eine Show-Küche in der regelmäßig Koch-Vorführungen stattfinden.

Mein kleines Zuhause: Liebevoll arrangiert und nach Altersgruppen zusammengefasst findet man hier alles - vom Baby bis zu den Teens. Die Welt der Home-Deko präsentiert die schönsten Wohn-Accessoires, von hochwertigem Geschirr bis hin zu zahlreichen textilen Produkten über attraktive Ideen im Bereich Bilder, Spiegel und Lampen. Und vieles mehr.

Genießen mit allen Sinnen: im Coffee-Shop mit Nespresso, mit feinstem Koch-Zubehör im WMF- und im Fissler-Shop.

Das neue Leiner Restaurant im 4. Stock lädt zum Entspannen und Genießen ein: umfangreiche Frühstücks-Angebote, Mittagsbuffet aus frischen Zutaten und köstlichen Kaffee- und Mehlspeis-Spezialitäten. Ein weiterer Genuss-Moment: die gemütliche Terrasse mit neuem Kinder-Spielplatz. Ein besonderes Service: auch Kindergeburtstage können im eigens dafür vorgesehenen Kinder-Partyraum gefeiert. Für alle Mamis steht ein eigener Still- und Wickelraum zur Verfügung. Zudem wird allen Gäste ein kostenloser W-Lan Zugang geboten.

Ein weiteres Highlight: die Leiner Parkgarage, bietet neben zahlreichen Parkmöglichkeiten auch ein Autowasch-Service und eine Elektrotankstelle.

Tolles Eröffnungsprogramm

Alle KundInnen erwartet ab 3.10. ein einzigartiges Eröffnungs-Programm: traumhafte Eröffnungs-Angebote, ein Eröffnungs-Programm mit Willkommensdrink, Kinderschminken, Nespresso-Verkostungen, Schaukochen, ... und ein tolles Gewinnspiel "Jeder 3. Prospekt gewinnt": Einfach die Gewinn-Nummer auf jedem Prospekt mit den Gewinn-Nummern beim neuen Leiner vergleichen und Wohlfühl-Urlaube oder Leiner Gutscheine im Gesamtwert von mehr als 8.000 Euro gewinnen.

Zahlen und Fakten:

Der neue Leiner in Graz:

Investitionsvolumen gesamt rund Euro 25 Mio.

136 MitarbeiterInnen

Adresse: Annenstraße 63, 8020 Graz

Tel: 0316/7250-0

Geschäftsleiter: Martin Sacher

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 9.00-18.30

Sa: 9.00-17.00

Hausstruktur:

24h Parkgarage: 1 Parkdeck und 290 Parkplätze (10 behindertengerecht),

mit Waschanlage und Elektrotankstelle

Erdgeschoß: Leiner Verkaufsebene und Merkur

1., 2. und 3. OG: Leiner Verkaufsebenen

3. OG: Büro

4. OG: Leiner Verkaufsebene + Restaurant

5. OG. Hauslager

Leiner Lager: Leiner/kika Service-Center - ist in der Kärntnerstraße 301

Baudaten:

Verkaufsfläche Leiner ca. 15.500 m2

Verkaufsfläche Merkur ca. 2.000 m2 kika/Leiner Gruppe gesamt: 18 Leiner Standorte in Österreich 32 kika Standorte in Österreich 23 kika Standorte in CEE Umsatz kika/Leiner Gruppe gesamt 1,212 Mrd. Euro (brutto)

Mitarbeiter kika/Leiner Gruppe gesamt 7.800 Mitarbeiter

