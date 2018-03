NR-Wahl - Darabos: Danke an alle, die uns zur Nummer 1 gemacht haben

Bundeskanzler Werner Faymann wurde klar in seinem Amt bestätigt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos bedankte sich am Wahlsonntag vor einem sehr vollen Festzelt vor der Parteizentrale in der Löwelstraße bei allen Menschen, die in den letzten Wochen die SPÖ erneut zur Nummer 1 in Österreich gemacht haben. "Wir legen auch noch minütlich zu. Das war nur möglich weil so viele Leute, prominent oder nicht, ihr Herz und ihr Hirn für die Sozialdemokratie eingesetzt haben", so Darabos.****

Der Bundesgeschäftsführer betonte auch, dass die SPÖ den Kanzleranspruch stelle. "Unser Ergebnis hebt uns klar von allen anderen Parteien ab. Das ist auch dem tollen Wahlkampf von Bundeskanzler Werner Faymann zu verdanken, der 15.000 Kilometer durch ganz Österreich tourte", machte der Darabos klar. Die SPÖ sei klare Nummer 1, weil sie Themen wie Bildung, Gesundheit und Soziales wie keine andere Partei anspreche. "Die Leute wissen ganz genau: Ohne uns keine soziale oder sozialdemokratische Regierung. Dafür ein großes Danke an alle", so Darabos. (Schluss) sn/js

