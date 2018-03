TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 29. September 2013, von Alois Vahrner: "Heißer Tanz um neue Regierung"

Bleibt in Österreich alles beim rot-schwarzen Alten oder muss eine neue Dreierkoalition gebildet werden? Wie in Deutschland könnte die Regierungsbildung schwierig werden.

Innsbruck (OTS) - Dass Wahlergebnisse zuweilen oft weit von den zuvor gemachten Meinungsumfragen abweichen, wurde bei Nationalrats- und zuletzt bei fast allen Landtagswahlen offenkundig. Viele Wählerinnen und Wähler lassen sich ungerne in ihre Karten blicken oder entscheiden sich wirklich erst in letzter Sekunde.

Umso mehr ist heute in allen Parteizentralen für Hochspannung gesorgt. Immerhin scheint möglich, dass künftig sogar sieben Parteien im Parlament sitzen werden. Wenn es neben SPÖ, ÖVP, FPÖ sowie den Grünen auch das Team Stronach (das scheint fix) und auch das BZÖ und die Neos (bei beiden wird es laut Umfragen knapp) schaffen. Die früher große Koalition aus SPÖ und ÖVP, die lange Jahre zusammen über 90 Prozent der Stimmen hatte und bei der letzten Wahl von 70 auf nur noch 55 Prozent abgestürzt ist, droht noch kleiner zu werden - oder sogar erstmals ihre Mehrheit zu verlieren. Dann, aber wohl nur dann würden die Karten neu gemischt - und die Grünen oder auch die Neos hätten eine Chance, in einer Dreierehe mitzumischen.

Parallelen zu Deutschland, das letzte Woche gewählt hat, gibt es wenige, außer dass Regierungswechsel da wie dort immer schwieriger werden. In Deutschland sitzen nach dem Absturz der FDP nur noch vier Parteien im Bundestag. Trotzdem wird die Koalitionsbildung wegen der "Ausschließeritis" (niemand will mit den Linken) sowie Vorbehalten und Gräben zwischen den Wahlgewinnern CDU/CSU und Rot bzw. Grün sehr, sehr schwierig. In Österreich gibt es ein anderes Problem, das Regierungswechsel fast verunmöglicht. FPÖ, BZÖ und auch Team Stronach (mit zusammen wohl 30 Prozent Potenzial) gelten bei SPÖ, ÖVP und Grünen als zu (rechts-)populistisch sowie EU-feindlich - und daher als kaum oder nicht koalitionstauglich.

