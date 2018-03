Jenewein: Der ORF zensiert wieder-keine Berichterstattung über FPÖ-Schlussveranstaltung am Stephansplatz in "Wien heute"!

Die nächste Gesetzgebungsperiode muss auch zur Neuorganisation des ORF genutzt werden-Zwangsgebühren sind anachronistisch und gehören weg!

Wien, 28.09.2013 (OTS/FPD) - Der ORF zensiert wieder einmal und zeigt heute, einen Tag vor der Nationalratswahl, einmal mehr, dass Objektivität und Unabhängigkeit für viele Funktionäre im ORF-Elfenbeinturm Fremdwörter sind. So wird etwa in der heutigen Sendung "Wien heute" des Landesstudios Wien über alle Wahl-Schlussveranstaltungen der politischen Parteien berichtet, die FPÖ wird dabei jedoch geflissentlich "vergessen", berichtet FPÖ-Wien Landesparteisekretär NAbg Hans-Jörg Jenewein.

Dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk macht es einem wirklich schwer den Anachronismus der Zwangsgebühren noch irgendwie zu verteidigen. Beginnend von Pensionsprivilegien der selbsternannten "Quotenbringer", die ja im Wesentlichen nichts anderes als Textaufsager sind, über ein Programm, das sich zu einem Gutteil aus amerikanischen Billigserien zusammensetzt, bis hin zu einer durch und durch verpolitisierten Berichterstattung, reicht mittlerweile das Sündenregister dieses Privilegienstadels. Das man sich im Landesstudio Wien jedoch nicht entblödet, hier einen Tag vor der NR-Wahl dermaßen unverschämt zu manipulieren, zeuge zudem noch von unglaublicher und himmelschreiender Dummheit.

Es sei jedenfalls höchst an der Zeit endlich neue Voraussetzungen zu schaffen. Alleine die Einsparung der völlig unnötigen Landesstudios würde schon eine Menge Geld einsparen, so Jenewein abschließend, der gleichzeitig auch ankündigte, in der neuen Gesetzgebungsperiode entsprechende parlamentarische Initiativen in dieser Richtung zu setzen! (Schluss)

