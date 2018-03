Faymann: Sicherheit und Stabilität für Österreich statt Experimente

Kurz vor Wahlkampfschluss besucht Bundeskanzler Faymann Polizeigrenzstation Nickelsdorf, Feuerwehr Wien und Gewerkschaftsjugend

Wien (OTS/SK) - Heute, Samstag, sowie gestern, Freitag besuchte Werner Faymann wichtige Standorte für Österreichs Sicherheit. In Nickelsdorf bedankte er sich für den Einsatz der Polizei und versicherte den Beamten seine Unterstützung. "Im Mittelpunkt muss die Beschäftigung stehen und das nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im Öffentlichen Dienst." Abbau kann es in der Verwaltung und Bürokratie geben, aber nicht bei jenen, die Österreichs Sicherheit garantieren. Durch die Zusammenarbeit mit Bund, Land und den Nachbarländern schafft es die Polizei Nickelsdorf, nicht nur Österreich, sondern auch die ganze EU sicherer zu machen und Verbrechen, die auch international geschehen, aufzuklären. Die Sicherheit Österreichs müsse auch nach der Wahl garantiert werden. "Dies ist nur dann möglich, wenn wir auf Stabilität setzen, und nicht auf irgendwelche Experimente", warnte der Bundeskanzler. ****

Auch der Berufsfeuerwehr am Hof in Wien sprach der Bundeskanzler seinen Dank aus. Faymann machte auf das Engagement der Einsatzkräfte aufmerksam, aber nicht nur die Notfälle, sondern auch die alltägliche Arbeit müsse stark anerkannt werden. "Die Politik weiß den öffentlichen Dienst sehr zu schätzen. Eine Privatisierung kommt nicht in Frage, denn es ist die Aufgabe des Staates, mit höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Loyalität jenen Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen", betonte der Bundeskanzler.

Damit nicht genug, überraschte Werner Faymann auch die jungen GewerkschafterInnen der PRO-GE bei ihrer Konferenz. "Das politische Engagement der Jugend sichert die guten Arbeitsbedingungen und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte der Bundeskanzler und erinnert sich an sein eigenes Engagement in Jugendorganisationen. Für ein starkes Österreich brauche es keine Statistiken über Millionäre, sondern viel mehr eine starke Jugendbeschäftigung und eine gute Ausbildung. Dem Einsatz der Gewerkschaften sei es zu verdanken, dass Billiglohnarbeit in Österreich keinen Platz hat und stattdessen der soziale Zusammenhalt und der Fleiß im Mittelpunkt stehen. (Schluss) tg/ps

