Viktor Adler Markt - Faymann: Harte Arbeit muss sich lohnen

Faymann und Hundstorfer bei SPÖ-Wahlabschluss Veranstaltung in Favoriten: Mit der SPÖ wird es keinen Sozialabbau geben

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat heute, Samstag, in seiner Rede bei der Wahlabschluss-Veranstaltung in Favoriten am Viktor Adler Markt die SPÖ-Kernthemen Arbeit und Gerechtigkeit betont. "Wir sind ein Land, das fleißig ist, wir haben die zweithöchste Wochenarbeitszeit Europas. Aber harte Arbeit muss sich lohnen. Die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen von ihrer Arbeit auch leben können", sagte Bundeskanzler Faymann. Es könne nicht sein, dass durch den Fleiß der Österreicherinnen und Österreicher nur die Reichen profitieren. ****

Kritik übte er auch an jenen Parteien, die sich nur um die Millionäre sorgen: "Es kann nicht sein, dass wir nur die Reichen, die Banken und Millionäre vertreten und uns sorgen, ob sie im Land bleiben. Achten wir besser auf die ArbeitnehmerInnen, die PensionistInnen und die Jungen, damit sollte man genug zu tun haben!" Denn dies macht den Reichtum Österreichs aus, ein Reichtum, von dem alle etwas haben. Der Kanzler lobte insbesondere die Stadt Wien. "Wir lassen nicht zu, dass Wien schäbig gemacht wird", versprach er. "Der Koalitionspartner hat bewiesen, dass er trotz allen Versuchen nicht zaubern kann. Wenn wir stark sind, und gemeinsam sind wir das, dann werden wir in den nächsten 5 Jahren Österreich stärker und gerechter machen. Wir werden uns für ein faires Europa einsetzen und mit einer starken Stimme durch Österreich dafür sorgen."

Unter Schwarz-Blau gab es kein Arbeitsministerium, aber Rudolf Hundstorfer Arbeitsminister betonte, wie wichtig es ist, sich für die Beschäftigten einzusetzen. "Die Sozialdemokratie hat eine aktive ArbeitnehmerInnenpolitik geführt, hat die Ausbildungsgarantie eingeführt und für die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU zur Zeiten der Krise gesorgt." Der Mensch müsse im Mittelpunkt stehen, nicht das Kapital, sagte Hundstorfer und rief zum Wahlgang auf: "Es ist die Staatsbürgerpflicht, vom Recht zu wählen Gebrauch zu machen." Auch Werner Faymann appellierte an die Anwesenden: "Mit uns als Sozialdemokratie wird es keinen Sozialabbau geben, daher muss auch die Sozialdemokratie weiterhin die Lok sein, die die Richtung vorgibt!" (Schluss) tg/ps

