Tausende Wienerinnen und Wiener beim 7. Wiener Weinwandertag

Sima: Auch am Sonntag noch mitmachen und Weingärten, Wiener Schmankerl und edle Tropfen genießen!

Wien (OTS) - Wandern und Genießen: Unter diesem Motto startete heute, Samstag, der 7. Wiener Weinwandertag. Tausende Wienerinnen und Wiener sind der Einladung von Umweltstadträtin Ulli Sima gefolgt, das herbstlich-ruhige Wetter ist ideal für eine Wanderung mit der ganzen Familie.

"Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen das Angebot nutzen, die Wiener WinzerInnen bei einer entspannten Wanderung kennenzulernen. Die Millionenstadt Wien hat weltweit das einzige Anbaugebiet innerhalb einer Großstadt mit wirtschaftlich bedeutendem Weinbau. Beim Weinwandertag können sich die Wienerinnen und Wiener von der Qualität des Wiener Weinbaus überzeugen!", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Von Neustift bis Nussdorf und von Strebersdorf bis Stammersdorf

Zwei Routen stehen zur Wahl: Neben der 10,8 Kilometer langen Wanderung von Neustift bis Nussdorf im 19. Bezirk gibt es eine 9,6 Kilometer lange Route von Strebersdorf bis Stammersdorf durch den 21. Bezirk. Entlang dieser beiden Routen können sich die WienerInnen vom hohen Niveau des Wiener Weinbaus überzeugen, die Weine verkosten und Wiener Schmankerl genießen. Der Einstieg in die Wanderrouten ist an verschiedenen Punkten möglich. Selbstverständlich kann auch nur auf kleineren Teilstrecken gewandert werden. Die Wege sind senioren- und kinderfreundlich. Für Familien, die gerne mit Kinderwagen unterwegs sind, gibt es eigene, speziell gekennzeichnete Wegstrecken.

Weinregion Wien mit stadteigenem Weingut Cobenzl

Rund 700 Hektar Rebfläche zählt die Weinregion Wien. Jährlich werden von den rund 230 Wiener Winzerinnen und Winzern insgesamt über zwei Millionen Liter Wein gekeltert, rund 80 Prozent davon Weißwein.

Das städtische Weingut Cobenzl bewirtschaftet eine Rebfläche von rund 50 Hektar. Die Rieden liegen in Grinzing, am Nussberg und am Bisamberg und zählen zu den Top-Lagen der Stadt. Im Mittelpunkt stehen traditionelle Wiener Rebsorten, allen voran die Ur-Wiener Spezialität, der Wiener Gemischte Satz.

Traumhaftes Panorama und edle Tropfen

Beim heurigen Weinwandertag präsentieren insgesamt 30 Wiener Weinbaubetriebe ihr feines, kulinarisches Angebot. Von den Weingärten aus bietet sich den BesucherInnen von verschiedenen Stellen aus eine beeindruckende Aussicht über die Stadt. Auch die Strecke im 21. Bezirk bietet vom Bisamberg aus herrliche Fernblicke.

Gemütlich unterwegs mit dem Heurigenexpress

Lust zum Mitwandern bekommen? Alle Ein- und Ausstiegspunkte sind öffentlich und damit umweltfreundlich gut erreichbar. Auf den Strecken Weingut Cobenzl - Grinzing - Nussdorf bzw. Strebersdorf -Stammersdorf und retour gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, gratis auf den Heurigenexpress, eine traditionelle Bimmelbahn, umzusteigen, um anschließend wieder gestärkt weiterzuwandern.

Eine Karte mit den Wanderstrecken gibt es direkt bei den Ein- und Ausstiegsstellen oder zum Download auf www.natuerlich.wien.at.

