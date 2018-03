SP-Deutsch: Illegale Plakatfälschung ist 100 Prozent Wählertäuschung. Schäbig!

Wien (OTS/SPW) - Als "Ausdruck völliger Hilflosigkeit" bezeichnete der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch die Tatsache, dass am Samstag in ganz Wien widerrechtlich Plakate im SPÖ-Wahlkampf-Design inkl. SPÖ-Logo affichiert wurden. Dies sei wiederum "bezeichnend dafür, wie bestimmte politische Mitbewerber ticken", sagte er. Deutsch: "So wie wir über Nacht mit der illegalen, abgewandelten Verwendung unserer Wahlkampf-Plakate konfrontiert wurden, so kann es den Österreicherinnen und Österreichern am Montag gehen", bekräftigte er.****

"Auch wenn es manche nicht glauben wollen: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich nach der Wahl ein Team FPÖVP formiert -selbst wenn ÖVP, FPÖ und Stronach am Tag davor noch das Gegenteil behaupten", betonte Deutsch. Daher der Aufruf des SPÖ Wien-Landesparteisekretärs an die Bevölkerung, wählen zu gehen und die SPÖ zu unterstützen - mit der unmissverständlichen Botschaft:

"Wer Wien liebt, schützt es vor Schwarz-Blau!"

Zur Causa "Plakatfälschung" fügte Deutsch hinzu, dass es sich um "zu 100 Prozent Wählertäuschung" handelt: "Die Auftraggeber und Ausführenden werden sich dafür zu verantworten haben!" Abschließend zitierte er den Wiener SPÖ-Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Häupl:

"Morgen Sonntag geht es nicht nur um die Wahl zwischen Gerechtigkeit und Reichenbegünstigung, es geht auch um die Wahl zwischen Gerechtigkeit, Wahrheit und Lüge!" Christian Deutsch: "Wir sind die Guten. Wählt sie auch!" (Schluss) ah

