FP-Gudenus: Mit HC Strache die Wende zum Besseren schaffen!

Politik für die eigenen Bürger statt Ausverkauf der Heimat durch Rot-Schwarz-Grün

Wien (OTS/fpd) - "Eine Politik der Nächstenliebe für alle Österreicherinnen und Österreicher garantiert nur ein Mann -Heinz-Christian Strache", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er erinnert an die vielen Milliarden Euro Steuergeld, die ohne Volksentscheid angeblich in EU-Pleitestaaten gepumpt wurden, tatsächlich aber nur Banken und Spekulanten gewaltige Gewinne beschert haben. Gudenus:

"Das war und ist Geld, das wir gar nicht haben. Die rot-schwarze Bundesregierung hat mit grüner Unterstützung ungeniert nachfolgende Generationen verschuldet, um Finanzhaien und dem von ihnen dominierten Brüssel gefällig zu sein. Auch hat dieses unsägliche Dreier-Gespann die österreichische Budgethoheit praktisch an die EU abgetreten und dadurch die Entwicklung hin zu einem Super-Staat und einer Transfer-Union zu Lasten der fleißigen und sparsamen Mitgliedsländer gefördert. Das ist unverantwortlich!"

Zugleich fehle in Österreich das Geld an allen Ecken und Enden. "Sogar das Faymann-Märchen mit der geringsten Arbeitslosigkeit ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Eine Studie hat aufgedeckt, dass die Bundesregierung 250.000 Arbeitslose in Schulungen versteckt oder gegen ihren Willen in Frühpension geschickt hat. Tausende Frauen müssen daheim bleiben, weil sie einfach trotz intensivster Anstrengungen keinen Arbeitsplatz finden. So sieht die traurige Realität aus", berichtet Gudenus. Für ihn steht fest: "Wer eine Wende zum Besseren, eine soziale Bundesregierung für alle Österreicherinnen und Österreicher will, der muss am Sonntag Heinz-Christian Strache so stärken, dass eine Regierungsbildung ohne die FPÖ möglichst schwer gemacht wird. Strache allein ist der Garant dafür, dass künftig wieder Politik für die eigenen Bürger gemacht wird - und nicht wie zuletzt für das internationale Großkapital." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798