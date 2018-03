Darabos: Gefälschte Plakate sind Tiefpunkt des Wahlkampfs

Wien (OTS/SK) - Schon wieder wird versucht mit absolut unwürdigen Mitteln gegen die SPÖ zu agieren. Gestern wurden gefälschte Türhänger mit diffamierenden Aussagen verteilt, heute gefälschte Plakate aufgehängt, die suggerieren, dass für die SPÖ die Wahl bereits gelaufen sei, indem sie einen Tag vor der Wahl "Gewonnen. Danke" plakatiert. Die Plakate seien im SPÖ-Layout gehalten und mit SPÖ-Logo versehen. "Das ist nicht nur absolut letztklassig, sondern auch rechtswidrig. Gegen diesen Wählerbetrug und diese Wählertäuschung wird Klage eingereicht", sagte SPÖ-Bundegeschäftsführer Norbert Darabos in einer ersten Reaktion am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Offenbar würden Teile der politischen Konkurrenz nervös werden, weil die Umfragen für sie so schlecht seien. "Zu solchen Mitteln zu greifen ist der absolute Tiefpunkt des Nationalratswahlkampfs. Das hat in einer seriösen Auseinandersetzung nichts zu suchen. Die Wählerinnen und Wähler werden mit diesen unlauteren Methoden bewusst in die Irre geführt", stellt Darabos fest und macht noch einmal klar:

"Die SPÖ hat weder mit den Türhängern noch mit den gefälschten Plakaten etwas zu tun. Wir konzentrieren uns auf einen positiven Wahlkampf, während die Konkurrenz offenbar Diffamierungen notwendig hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich die Leute nicht verwirren lassen und diese Aktionen letztendlich ins Leere gehen".

Der Bundesgeschäftsführer machte auch klar, dass er eine Klage einreichen werde. "Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zur Rechenschaft gezogen werden", so Darabos. (Schluss) sn

