FPÖ: Podgorschek: Milliardenteurer "Fekterrettungsschirm"

Ministerin verlässt kenternde ÖVP

Wien (OTS) - Finanzministerin Maria Fekter soll nächstes Jahr in den EU-Rechnungshof wechseln. "Offenbar erwartet sie sich morgen eine herbe Niederlage der ÖVP", kommentiert FPÖ-Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek. Scheinbar glaubten nicht einmal die Vertreter der Volkspartei in der Regierung an ihren Spitzenkandidaten und ihre Politik.

Spätestens jetzt sei jedermann klar, von welchen Maximen Fekters Handlungen als Finanzministerin geleitet gewesen sein müssen. "Für Politik, die Österreichs Interessen dient, wird man von Brüssel sicherlich nicht belohnt", kritisiert Podgorschek. Die Zustimmung zum Eurorettungsschirm EFSF und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM habe sich als "Fekterrettungsschirm" entpuppt. "Demnach kostet Fekters neuer Job den Steuerzahler mehrere Milliarden Euro", legt Podgorschek nach und fügt hinzu: "Diese Politik wird die ÖVP den zweiten Platz kosten."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at