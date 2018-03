Nationalratswahl 2013: Aufruf des Bundespräsidenten zur Wahlbeteiligung

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer appellierte heute noch einmal eindringlich an alle Wahlberechtigten, am kommenden Sonntag von ihrem Wahlrecht bei der Nationalratswahl Gebrauch zu machen. "Nutzen Sie die Möglichkeit der Mitbestimmung und gehen Sie wählen!", so der Aufruf des Staatsoberhauptes.

"Die in Österreich jahrzehntelang geltende Wahlpflicht wurde abgeschafft, weil man darauf vertraute, dass die Österreicherinnen und Österreicher von diesem hart erkämpften Recht in ihrer überwältigenden Mehrheit auch dann Gebrauch machen, wenn es keine Wahlpflicht gibt. Das Wahlalter wurde auf die Erreichung des 16. Lebensjahres gesenkt, weil man auch der Jugend verstärkt Gelegenheit zur Mitbestimmung geben will", sagte der Bundespräsident.

Auf der Homepage des Bundespräsidenten ist sein Wahlaufruf ebenfalls abrufbar: www.bundespraesident.at/wahlaufruf2013

