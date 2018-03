Morgen ist Weltherztag: Defis auf ASFINAG-Rastplätzen können Leben retten!

Tipps zum Thema Erste Hilfe und Defis auf www.asfinag.at

Wien (OTS) - Mehr Bewusstsein für die Gefahren von Herz-Kreislauferkrankungen - darum geht es am Weltherztag, morgen 29. September 2013. Dabei steht fest: Defis können im Ernstfall Leben retten! Und neun ihrer Rastplätze hat die ASFINAG bereits mit Defibrillatoren ausgerüstet, die im äußersten Notfall durch einen Stromstoß das Herz wieder zum Schlagen bringen können.

Nicht nur auf der Autobahn - auch auf den Rastplätzen liegt die Sicherheit der ASFINAG am "Herzen". Deshalb hat die ASFINAG bereits neun moderne Rastplätze mit modernsten Defis ausgerüstet: Enns Nord und Süd an der A 1, Bad Blumau, Hainersdorf, Wiener Neustadt, Steinfeld und Laßnitzhöhe-Süd an der A 2 Süd-, sowie Fischamend und Maria Ellend an der A 4 Ostautobahn. Erste Hilfe und ein sofortiges Verständigen der Rettung sind bei Verdacht auf Atem- oder auf Herzstillstand selbstverständlich. Dabei gilt: Mit einem Defi kann man nichts falsch machen! Der Defi "spricht" und gibt so die richtigen und ganz einfachen Anweisungen zum Gebrauch - und stellt über die am entblößten Brustkorb angebrachten Kontakte selbst fest, ob ein Stromstoß erforderlich ist.

Auch an den zwei ASFINAG-Rastplätzen, die heuer noch neu dazukommen stehen dann Defis zur Verfügung: Wildenhag in Oberösterreich und Laßnitzhöhe-Nord in der Steiermark. Die Defis sind per Videokamera rund um die Uhr überwacht. Bei Entnahme wird automatisch die nächstgelegene Überwachungszentrale der ASFINAG alarmiert, die dann auch sofort Hilfe auf den Weg bringen kann.

Der ASFINAG Tipp: Wertvolle Infos rund um das Thema Erste Hilfe und den Gebrauch von Defis findet man jetzt auf www.asfinag.at!

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Christoph Pollinger, M.A.

Pressesprecher

Tel.: Tel.: +43 (0) 664 60108 - 16841

christoph.pollinger @ asfinag.at

www.asfinag.at