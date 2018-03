Michael Spindelegger in Niederösterreich

Für neuen Aufbruch in Österreich – Gegen neue Steuern - Kanzlerkandidat besucht Neunkirchen und Wiener Neustadt

Wien, 28. September 2013 (ÖVP-PD) Die ÖVP ist bis zuletzt im Einsatz: Heute ist der ÖVP-Kanzlerkandidat in Niederösterreich unterwegs, um für einen neuen Aufbruch in Österreich und gegen neue Steuern zu kämpfen. Zuerst besucht Michael Spindelegger das Oktoberfest der ÖVP-Neunkirchen, dann geht es weiter nach Wiener Neustadt. Am späten Nachmittag macht Michael Spindelegger eine Kaffeehaustour in Wiener Neustadt. ****

Michael Spindelegger beim ÖVP-Oktoberfest der Stadtpartei Neunkirchen

ZEIT: Ab 11:00 Uhr

ORT: Hauptplatz Neunkirchen, 2620 Neunkirchen

Beim Meet & Greet in Wiener Neustadt

ZEIT: Ab 14:30 Uhr

ORT: "Winery", am Hauptplatz 10, 2700 Wiener Neustadt

Verteilaktion & Kaffeehaustour in Wiener Neustadt

ZEIT: Ab 16:00 Uhr

ORT: Hauptplatz & Fußgängerzone, 2700 Wiener Neustadt

