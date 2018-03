Erstmalig Luftaufnahme vom weltgrößten Friedenssegelprojekt für sozial benachteiligte Kinder "friedensflotte mirno more 2013"

"Vorurteile über Bord werfen und Toleranz lernen" ist das Motto dieses in seiner Größe weltweit einzigartigen Projekts

Kroatien (OTS) - Vom 14. bis 21. September segelten 101 Schiffe mit 950 großteils benachteiligten Kindern aus 18 Nationen wieder vor der kroatischen Küste. Im Anschluss wurden vom kroatischen Kunstphotographen Sime Strikoman Luftaufnahmen des von allen 950 FlottenteilnehmerInnen nachgestellten mirno more Logos gemacht.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren wieder Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen, die von ihren Betreuern begleitet werden und auf spielerische Art und Weise Teamgeist, soziale Interaktion und Toleranz üben.

Hoher Besuch bei der Friedensflotte

Im Rahmen des Pressegesprächs am 18.9. in der Marina Kastela informierten Gesandter Mag. Georg Diwald (Österreichische Botschaft), Kpt. Josko Berket (Gastgeber Marina Kastela und Ehrenmitglied von mirno more), , Mirna Jukic (ehem. Olympiasportlerin und Mitglied des Organisationsteams), sowie Dr. Michael Fuchs (Obmann Friedensflotte) gemeinsam über dieses international bedeutende Projekt.

Weiterführende Links:

Mission Statement der Friedensflotte:

http://www.mirnomore.org/assets/Statuten/MM_Mission_Statement.pdf

Link Fotodownload zur Friedensflotte 2013:

http://2013.mirnomore.org/

Hier der Link zur Langversion sowie zu unserem Fotoserver:

http://2013.mirnomore.org

Rückfragen & Kontakt:

Leopold Frey (Vorstand)

Mobil: 0664-422 3414

leopold.frey @ mirnomore.org



Dr. Michael Fuchs (Obmann)

Mobil: 0664-501 3649

michael.fuchs @ mirnomore.org