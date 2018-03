KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0136 von heute: SIKO SOLAR fordert die Rettung unserer Gletscher

Wenige Tage vor der Nationalratswahl fordert der Tiroler Solarhersteller SIKO SOLAR ein radikales Vorgehen gegen das Schmelzen unserer Gletscher.

Korrektur zu OTS_20130927_OTS0136

Jenbach (OTS) - Der Klimawandel und der damit in Zusammenhang stehende Temperaturanstieg lässt die Gletscher Jahr für Jahr zurückgehen. Aktuelle Meldungen bestätigen den Rückgang der heimischen Gletscher neuerlich und warnen vor den Folgen für Mensch und Natur.

Klimaschutz, so wie auch der Klimawandel mit all seinen negativen Auswirkungen, geht alle etwas an und muss von allen getragen werden. Daher sind geeignete und breit gestreute Gegenmaßnahmen zu setzen.

Schafft es die künftige Regierung Österreichs einstigen Vorreiterplatz in Sachen Klimaschutz zurückzuerobern und damit das Verschwinden unserer Gletscher zu verhindern?

"Eigentlich ist es ja eine Schande", so SIKO SOLAR-Geschäftsführer Arthur Sief. "In Österreich gibt es so viel Know-how und Erfahrung mit erneuerbarer Energiegewinnung - und trotzdem wird viel zu wenig daraus gemacht!"

So gibt es bei Neubauten beispielsweise immer noch keine Verpflichtung zum Einsatz von erneuerbaren Energiesystemen. Zwar wird über Fördermaßnahmen versucht, Bauherren in die richtige Richtung zu lenken, doch nach wie vor lassen sich viele vom Preisargument leiten und entscheiden sich für vermeintlich günstigere Alternativen. An den Preis, den man über den Klimawandel irgendwann selbst oder seine Kinder zu tragen haben, wird dabei einfach nicht gedacht.

