Trummer: ÖVP hinter diffamierenden Türhängern gegen die SPÖ

Bestätigung aus Neutaler ÖVP-Kreisen

Wien (OTS/SK) - Der burgenländische SPÖ-Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Neutal Erich Trummer bestätigt heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst die unsäglichen Dirty-Campaigning-Aktionen der ÖVP. Über Nacht waren in vielen Teilen Österreichs Türhänger verteilt worden, die mit falschen Anschuldigungen gegen die SPÖ gespickt waren. "Aus Neutaler ÖVP-Kreisen habe ich die Bestätigung bekommen, dass die Bundes-ÖVP hinter dieser Aktion steht. Funktionäre der Ortspartei haben diese Türhänger über Nacht in die Postkasterl geworfen. Die Bundespartei hat die Ortsparteien extra deswegen angesprochen und um Mithilfe gebeten", so Trummer. **** (Schluss)

