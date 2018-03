Konzertankündigung von One Direction löst Run auf Karten unter den Fans aus

Genf (ots/PRNewswire) - viagogo verzeichnet nach den jüngst bekanntgewordenen Europa-Tourdaten

der Boygroup über zweitausend Sucheingaben pro Minute

Nach der Bekanntgabe weiterer Länder sowie den Daten für das Vereinigte Königreich und Irland für die One Direction-Tour Where We Are heute Nachmittag hat viagogo, der weltweit grösste Marktplatz für Eintrittskarten, über zweitausend Sucheingaben pro Minute von Fans verzeichnet, die ihre Pop-Idole live erleben möchten.

Die Boygroup hat Termine in Schweden, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Spanien und Portugal und drei zusätzliche Konzerte im Vereinigten Königreich und in Irland angekündigt. Die internationalen Websites von viagogo haben bereits fast 200.000 Sucheingaben von Fans aus zahlreichen unterschiedlichen Ländern von der Schweiz bis Spanien verzeichnet, die auf eines der begehrten Tickets hoffen.

Laut Daten von viagogo kommen die meisten Fans der Band, auch "Directioners" genannt, aus dem Vereinigten Königreich, dicht gefolgt von Spanien.

Die Top-Fünf der europäischen Länder, aus denen Sucheingaben nach Eintrittskarten für 1D verzeichnet wurden, sind:

1) Das Vereinigte Königreich 2) Spanien 3) Italien 4) Dänemark 5) Schweden

Der viagogo-Sprecher Steve Roest erklärte: "Die Bekanntgabe der Europadaten der Where We Are-Tour bietet den Fans eine weitere Gelegenheit, Karten für die bislang grössten Konzerte der Band zu ergattern. Wie unsere Daten zeigen, sind die Fans entschlossener als je zuvor, Karten zu bekommen, um die Band auf ihrer neuen Tour zu erleben."

