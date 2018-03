FP-Schuster: Rot-Grün lehnt Resolution für Kinderschutz ab

Rumänische Obdachlose terrorisieren Passanten

Wien (OTS) - Die seit ca. einem Jahr massiv auftretenden Probleme mit ausländischen Obdachlosen in den Arkaden der TU-Wien und der Schutz unsere Kinder sind SPÖ und Grünen im 4. Bezirk herzlich egal. "In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung hat Rot-Grün eine FPÖ-Resolution zur Ausweitung der Schutzzone Karlsplatz leider abgelehnt, so dass die Kinder der dort situierten Schule, deren Eltern und auch die TU-Studenten weiter unter den aggressiven Belästigungen der meist aus Rumänien stammenden Obdachlosen leiden müssen", kritisiert FPÖ-Klubobmann Georg Schuster. (Schluss)otni

