"Sport am Sonntag" mit "Alles Fußball" zur 10. Runde und Auslosung des Cup-Achtelfinales

Am 29. September um 18.30 bzw. 19.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 29. September 2013 zunächst um 18.30 Uhr in ORF eins mit "Alles Fußball" und um 19.15 Uhr u. a. mit den beiden heimischen Tischtennis-Assen Robert Gardos und Daniel Habesohn als Studiogästen und der Auslosung zum ÖFB-Cup-Achtelfinale live.

"Sport am Sonntag: Alles Fußball"

Didi Kühbauer - der WAC Trainer live im Studio; außerdem die Highlights der 10. Runde mit Rapid - WAC, Ried - Grödig, Sturm Graz -Innsbruck, Admira - Austria

Sport am Sonntag

Tischtennis: Robert Gardos und Daniel Habesohn live zu Gast:

Bei der Heim-EM in Schwechat startet das Duo Gardos/Habesohn die Mission Titelverteidigung.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer in der Sendung als Zuschauer/in live zu Gast sein will, kann unter tickets.ORF.at Karten erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at