IPE-Ansatz von Roland Berger Strategy Consultants - Strategische Innovationen in Zahlen

IPE (Innovation, Product, Engineering), der neue strategische Ansatz von Roland Berger Strategy Consultants, fokussiert sich auf die wesentliche Rolle der Innovationen in den Unternehmen. Wie wichtig die Entwicklung von innovativen Produkten ist, um erfolgreich auf dem Markt zu sein, zeigen folgende Zahlen.

- 41 Prozent der weltweiten Manager sind sich darüber einig: Die langfristige Entwicklung von Innovationen gerät oft in Konflikt mit den kurzfristigen Erfolgszielen des Managements (Grafik 1)

- Das jährliche Volumen an Informationen, die über das Internet verbreitet werden, wird bis 2020 voraussichtlich auf 35 Billionen Gigabytes steigen (Grafik 2). Firmen sollten daher in der Lage sein, wichtige Kundendaten zu sammeln und zu analysieren, um anhand dieser Informationen passende Produkte zu entwickeln. So können Unternehmen mithilfe intelligenter Datennutzung gezielte Entscheidungen treffen, ihre Leistung verbessern, Risiken reduzieren und erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickeln. Denn Big Data führt zu bisher noch unbekannten strategischen Vorteilen.

- 526.000 Patente wurden 2011 in China angemeldet (Grafik 3). China wurde so zum weltweit führenden Land für Patentanmeldungen - und überholte somit die USA und Japan. Dies zeigt, wie eng Innovation und geistiges Eigentum verzahnt sind und dass wir uns in einer wichtigen Übergangsphase befinden: von einer Welt "made in China" zu einer Welt "designed in China".

- 15-20 Prozent ihrer Arbeitszeit widmen Mitarbeiter von hochinnovativen Unternehmen der Entwicklung individueller Lösungen und eigener Projekte (Grafik 4). Hier herrscht das Selbstregulierungsprinzip: Mit individueller Zeiteinteilung übernehmen Mitarbeiter aller Hierarchieebenen Verantwortung und treffen eigene Entscheidungen.

- 12 Prozent der weltweiten Unternehmensumsätze werden durch so genannte "FRUGAL Products" generiert (Grafik 5). Dies sind einfache, kostengünstige Produkte, die hauptsächlich den Kundenbedürfnissen in den Schwellenländern entsprechen. Dabei erwarten die Roland Berger-Experten, dass sich der Anteil dieser einfachen Lösungen am weltweiten Umsatz in den kommenden fünf Jahren verdoppeln wird.

