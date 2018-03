"Mahlzeit Burgenland": Schauspieler Alexander Goebel, Haubenkoch Richard Rauch sowie Filmproduzent und Autor Milan Dor zu Gast

Eisenstadt (OTS) - In "Mahlzeit Burgenland", der beliebten Mittagssendung von Radio Burgenland, sind in den kommenden Tagen ab 11.00 Uhr wieder interessante Persönlichkeiten live zu Gast:

Erwartet werden u.a. Schauspieler Alexander Goebel, Haubenkoch Richard Rauch sowie Autor, Filmproduzent und Regisseur Milan Dor.

Musicaldarsteller und Schauspieler Alexander Goebel ist am Mittwoch, dem 2. Oktober, zu Gast in "Mahlzeit Burgenland". Er feiert in wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag. Derzeit steht er im Musical "Natürlich Blond" in Wien auf der Bühne.

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2013, ist der junge Haubenkoch Richard Rauch im "Mahlzeit Burgenland"-Studio live zu Gast. Der Steirer hat sich in die Herzen der Gourmets gekocht. Im heurigen Jahr wurde ihm die Auszeichnung "Österreichischer Aufsteiger des Jahres" im Rahmen der "14. San Pellegrino Kulinarischen Auslese 2013" in Hamburg verliehen.

Der Autor, Filmproduzent und Regisseur Milan Dor betreibt eine eigene Filmproduktionsfirma. Derzeit widmet er sich in erster Linie dem Schreiben von Drehbüchern. Der Wiener ist am Dienstag, dem 8. Oktober, zu Gast in der beliebten Mittagssendung von Radio Burgenland.

"Mahlzeit Burgenland", Montag - Freitag von 11.00 bis 13.00 Uhr auf Radio Burgenland.

