Aktuelle AXE-Umfrage: Es knistert zwischen jungen Männern und erfahrenen Frauen

Junge Männer bewundern erfahrene Frauen - ihre Attraktivität, Selbstsicherheit, Erfahrung und Gelassenheit. An jüngeren Männern schätzen die Frauen wiederum deren Lebensfreude und Energie. Die Anziehung ist auf jeden Fall gegenseitig, so das Ergebnis einer Umfrage, die AXE anlässlich der Einführung seiner neuen Limited Edition AXE MATURE bei Forsa* in Auftrag gegeben hat. So haben 58 % der befragten Frauen zwischen 30 und 45 Jahren schon mal mit einem jüngeren Mann geflirtet oder können sich dies gut vorstellen und jeder zweite Mann zwischen 18 und 26 Jahren hat schon mal einen Flirt mit einer älteren Frau gewagt oder kann sich dies vorstellen. Generell spielt das Alter für eine große Mehrheit der Frauen (78 %) und der jungen Männer (61 %) keine Rolle. "Der Gedanke, dass Männer grundsätzlich älter sein müssen, ist überholt und nicht mehr zeitgemäß", so auch der Single- und Beziehungsexperte Eric Hegmann.

Komplimente erwünscht

AXE MATURE ist ein Kompliment im Namen aller jungen Männer an Frauen, die wissen, was sie wollen, und deren Anziehungskraft und Sinnlichkeit nicht mit einer Jahreszahl zusammenhängen. Solche Komplimente nimmt Frau laut der Umfrage gerne an: 74 % der befragten Frauen gaben an, ein Kompliment von einem jüngeren Mann als schmeichelhaft zu empfinden. 15 % bevorzugen dies sogar gegenüber dem Kompliment eines gleichaltrigen oder älteren Mannes. Und Frauen sollten sich nicht scheuen, das Kompliment zurückzugeben - 72 % der 18- bis 26-jährigen Männer empfände dies ebenfalls als positiv.

Selbstbewusstsein ist attraktiv

Reizvoll an älteren Frauen sind viele Faktoren. 58 % der befragten Männer geben an, dass sie durch ältere Frauen Zugang zu einer neuen Welt finden. Das bestätigt auch Eric Hegmann: "Solche Konstellationen bereichern den Erfahrungsschatz und erweitern sowohl Horizont als auch Leidenschaft." Vor allem aber die Frauen selbst faszinieren:

Erotisch, so 59 % der befragten Männer, ist ihr selbstbewusster Umgang mit ihrem Körper und Vorzügen, ihr Humor (50 %) und wenn sie die Initiative ergreifen (45 %).

Was sollte ein junger Mann mitbringen, um eine erfahrene Frau zu beeindrucken? 89 % der Frauen erwarten einen interessanten Gesprächspartner, 78 % einen Mann mit Humor und jede Zweite (55 %) geht gerne mit einem Gentleman aus. Kein Wunder, dass jüngere Männer da etwas nervös werden können: Jeder Dritte, den ein Flirt mit einer älteren Frau zwar reizen würde, dies aber bisher noch nicht in die Tat umgesetzt hat, ist sich im Auftreten gegenüber älteren Frauen unsicher und 30 % denken, sie hätten gar keine Chance. Dazu kommt, dass 86 % von den Männern, die trotz Interesse bisher noch ohne eine solche Flirterfahrung sind, angeben, dass sich bisher einfach noch keine Gelegenheit ergeben hätte. Vielleicht sollten sie einfach dahin gehen, wo sich die Frauen mit Stil in ihrer Freizeit aufhalten - in guten Restaurants (61 %), im Kino (43 %) oder beim Sport (40 %). Für den ersten Schritt empfiehlt Experte Hegmann keine Scheu: "Junge Männer sollten nicht so zögerlich sein. Das andere Geschlecht wartet nur auf den ersten Schritt - unabhängig vom Alter. Mut macht attraktiv, denn Selbstbewusstsein ist sexy." Und für die extra Portion Selbstbewusstsein ist AXE MATURE in limitierter Auflage als Body Spray, Shower Gel und Styling Gel im Einzelhandel erhältlich.

AXE MATURE: Die wichtigsten Ergebnisse der Forsa-Umfrage* im Überblick

o Für 78 % der Frauen spielt das Alter eines Mannes keine Rolle. o Für 61 % der jungen Männer ist das Alter der Frau nebensächlich. o 58 % der Frauen können sich sehr gut vorstellen, mit einem jüngeren Mann zu flirten, oder haben das schon getan. o 57 % der jungen Männer können sich vorstellen, mit einer älteren Frau zu flirten, oder haben das sogar schon getan. o 74 % der Frauen empfänden es als schmeichelhaft, wenn ihnen ein deutlich jüngerer Mann ein Kompliment machen würde. o 72 % der jungen Männer empfänden es als schmeichelhaft, wenn ihnen eine ältere Frau ein Kompliment machen würde. o 71 % der befragten Frauen wollen generell von Männern - egal welchen Alters - als attraktiv wahrgenommen werden. o 77 % der jungen Männer ist es wichtig von Frauen generell als attraktiv wahrgenommen zu werden.

Anziehende Eigenschaften einer älteren Frau für jüngere Männer:

o Ein gepflegtes, attraktives Erscheinungsbild (68 %) o Selbstsicherheit im Umgang mit ihrem Körper und ihren Reizen (59 %) o Fast ebenso viele (50 %) finden es reizvoll, wenn sie Humor hat und jeden Spaß mitmacht. o 47 % mögen es, wenn sie weiß, was sie will. o 45 %, wenn sie die Initiative ergreift. o Anziehende Eigenschaften eines jüngeren Mannes für ältere Frauen: o Jede zweite Frau steht auf die Lebensfreude (56 %), die jüngere Männer ausstrahlen. o 42 % mögen die Energie der jüngeren Männer und ebenso viele ein sportliches Aussehen. o 41 % mögen ihre Spontanität.

Wo lebenserfahrene Frauen mit Stil angetroffen werden können:

o 61 % gehen gerne in gute Restaurants. o 43 % schauen sich aktuelle Filme im Kino an. o 30 % treiben regelmäßig Sport.

... und das erwarten sie von Männern:

o 89 % wollen einen interessanten Gesprächspartner. o 78 % finden, dass er Humor haben sollte. o 55 % bevorzugen echte Gentlemen.

Was steht noch zwischen den jungen Männern, erfahrenen Frauen und einem Flirt?

o 86 % der jungen Männer - die gerne mal mit einer älteren Frau flirten würden, aber noch keine Erfahrung damit haben - geben an, dass sich bisher einfach noch keine Gelegenheit geboten hat. o 35 % fühlen sich unsicher im Umgang mit erfahrenen Frauen. o 30 % denken, sie hätten generell keine Chance.

* Befragt wurden 506 weibliche Internetnutzer im Alter von 30 bis 45 Jahren und 503 männliche Internetnutzer im Alter von 18 bis 26 Jahren im August 2013.

