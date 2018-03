Neugebauer: Michael Spindelegger - eine starke Stimme für soziale Sicherheit

Wien, 27. September 2013 (ÖVP-PD) "Anstand, Ehrlichkeit und eine Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Partei. Dafür steht Michael Spindelegger", betont der Zweite Präsident des Nationalrates, GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer. Während andere in klassenkämpferischer Manier kurzsichtige Parolen schwingen, "weiß Michael Spindelegger, dass es nicht reicht, 'Arbeit' bloß zu plakatieren, sondern dass eine hohe Beschäftigung unsere Sozialsysteme und damit den Zusammenhalt unserer

Gesellschaft sichert", so Neugebauer. ****

Spindelegger stehe für "sozialen Dialog und seriöse Politik, die nicht nur die Schlagzeile von Morgen im Sinn hat, sondern die Zukunft der Österreicherinnen und Österreicher". Dazu brauche es "viel Gespür für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, und genau das zeichnet Spindelegger besonders aus", ist Neugebauer überzeugt. "Daher ist für mich klar: Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel und einen Kanzler Michael Spindelegger."

