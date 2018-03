Wallner: Michael Spindelegger ist die beste Wahl für Vorarlberg und Österreich

Zeit für einen Kanzlerwechsel

Wien, 27. September 2013 (ÖVP-PD) Die bevorstehende Nationalratswahl am Sonntag ist eine Richtungsentscheidung – auch für Vorarlberg. "Wir stehen derzeit in vielen Bereichen besser da als andere Bundesländer. In Vorarlberg sind die Chancen für Wachstum und mehr Arbeitsplätze intakt. Ein verlässlicher Partner auf Bundesebene, der unsere Anliegen kennt und unterstützt, ist für uns entscheidend", erklärt Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. "Deshalb schauen wir auch ganz genau, welche Weichenstellungen für die kommenden Jahre vorgenommen werden. Wir treten für eine Politik ein, die nicht nur auf die bevorstehenden Wahlen schielt, sondern auch die Zeit danach im Auge behält. Deshalb bin ich davon überzeugt: Michael Spindelegger ist der bessere Kanzler für Österreich." ****

Michael Spindelegger ist ein seriöser und fleißiger Politiker, dem die Zukunft Vorarlbergs und ganz Österreichs am Herzen liegt. Markus Wallner abschließend: "Michael Spindelegger steht für eine leistungsstarke Wirtschaft, mehr Arbeitsplätze, sichere Pensionen, keine neuen Steuern und mehr Chancen und Wohlstand für alle. Genau darum geht es jetzt. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Zeit für einen neuen Kanzler Michael Spindelegger."

