Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 30. September bis 6. Oktober 2013

Wien (OTS) - Montag, 30. September:

17.00 Uhr: Empfang für die Teilnehmer des "ECA 2013 Annual Seminar" (jährliche Tagung des Europäischen Rechnungshofs)/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

Dienstag, 1. Oktober:

10.30 Uhr: Teilnahme am Verfassungstag 2013 (Verfassungsgerichtshof/1080 Wien)

12.00 Uhr: Demissionierung der Bundesregierung und Betrauung mit der Fortführung der Verwaltung durch den Bundespräsidenten (Präsidentschaftskanzlei)

19.00 Uhr: Teilnahme am Trauergottesdienst für die am 17. September in Ausübung ihres Dienstes gewaltsam ums Leben gekommenen Kollegen der Polizei und Rettung/Rede (Domkirche St. Stephan/Wien)

Freitag, 4. Oktober:

11.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des neuen Campus WU/Rede (Welthandelsplatz 1/1020 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at