Haslauer: Michael Spindelegger ist die beste Wahl für Salzburg und Österreich

Zeit für einen Kanzlerwechsel

Wien, 27. September 2013 (ÖVP-PD) "Unser Bundesland hat im Frühjahr einen Richtungswechsel eingeschlagen. Die Salzburger Volkspartei ist nun der Motor unserer Landesregierung. Das gibt uns die Stärke, die wir gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten brauchen. Für die nächsten fünf Jahre brauchen wir in Salzburg einen verlässlichen Partner in der Bundesregierung, denn für die Umsetzung vieler unserer Vorhaben brauchen wir ein starkes Netzwerk in Wien", sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer. ****

"Daher wollen wir eine tatkräftige, reformfreudige Bundesregierung. Denn jetzt ist die Zeit, um zu arbeiten. Wir brauchen einen Bundeskanzler, der – so wie wir in Salzburg – anpackt und etwas weiterbringt. Denn auf die Nummer eins in der Regierung kommt es an", betont der Landeshauptmann, und weiter:

"Michael Spindelegger hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er ein verlässlicher Ansprechpartner für uns Länder ist und dass ihm die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes am Herzen liegt. Ich bin davon überzeugt: Michael Spindelegger ist der bessere Kanzler für Österreich. Er ist ein seriöser, anständiger und fleißiger Politiker. Weil ihm Österreichs Zukunft ein echtes Anliegen ist. Michael Spindelegger und die ÖVP stehen für eine leistungsstarke Wirtschaft, mehr Arbeitsplätze, sichere Pensionen, neue Chancen, keine neuen Steuern und mehr Wohlstand für alle. Genau darum geht es jetzt. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger."

