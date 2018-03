Die Zweck-WG der Übernatürlichen / Syfy zeigt die 3. Staffel von "Being Human" als dt. TV-Premiere

München (ots) - Ab Dienstag, den 1. Oktober, warten auf Syfy-Zuschauer 13 brandneue Episoden der US-Dramedy "Being Human" (2013) in deutscher Erstausstrahlung und mit optionalem Originalton. Immer montags bis donnerstags ab 21.50 Uhr in Doppelfolge versucht die Mystery-WG, bestehend aus Blut-Junkie Aidan, Teilzeit-Wolf Josh und dem spukenden Mordopfer Sally, ein halbwegs normales Leben zu führen. Neben heiklen Mondphasen, unstillbaren Blutdurst und den Tücken eines Lebens zwischen Dies- und Jenseits, kämpft das Trio in der 3. Staffel gegen eine hinterlistige Hexe und einen tödlichen Virus.

Seit Aidan (Sam Witwer) im Finale von Staffel zwei lebendig begraben wurde, ist mehr als ein Jahr vergangen. Endlich aus der modrigen Gruft befreit, kehrt er nach Boston zurück. Dort muss er feststellen, dass sich in seiner Abwesenheit viel verändert hat: Josh (Sam Huntington) ist vom Werwolf-Fluch geheilt, während Sally (Meaghan Rath) in der Vorhölle gefangen ist. Außerdem ist die Vampirgemeinschaft stark dezimiert, weil ein Virus das Blut der Menschen ungenießbar gemacht hat. Auf der Suche nach neuem Lebenssaft stehen den Untoten gefährliche Widersacher gegenüber. Kaum der Vorhölle entkommen, stürzt sich Sally in ein berufliches Abenteuer und ein äußerst attraktiver Chef bringt ihr gespenstisches Leben gehörig durcheinander. Derweil plagt Josh die Frage, ob er in seiner Beziehung mit Nora (Kristen Hager) den nächsten Schritt wagen soll. Zuvor muss er allerdings mit Aidan und Sally den Kampf gegen die heimtückische Hexe Donna (Amy Aquino) aufnehmen.

Die Syfy Original Series "Being Human" ist ein Remake der gleichnamigen britischen BBC-Serie (2008-2013), die nach fünf Staffeln im Frühjahr 2013 endete. Die US-Adaption über die drei übernatürlichen Wesen bescherte dem amerikanischen Syfy den besten Serienstart seit sechs Jahren - inzwischen ist Staffel vier mit 13 weiteren Folgen bestellt. Das Erfolgsrezept: die richtige Mischung aus actionreicher Soap, blutiger Mystery und schwarzem Humor, angereichert mit gelungenen Special-Effects und attraktiven Hauptdarstellern.

