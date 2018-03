Lange Nacht der Museen: Wie anno dazumal: Oldtimer-Straßenbahnen mit Schaffner auf der Ringstraße

Spüren und hören Sie wie es ist, mit den alten Straßenbahnen während der langen Nacht der Museen mitzufahren!

Wien (OTS) - Auch bei der heurigen Lange Nacht der Museen ist Rent a Bim mit seinen Oldtimern als "Rollendes Museum" beteiligt! Von 18 bis 1 Uhr früh fahren die Oldtimer "RING-RUND". Das Lange- Nacht-Ticket ist ihr Fahrschein - so oft Sie wollen.

Und ein ganz heißer Tipp: Sie bekommen die offiziellen Lange-Nacht-Tickets auch bei unseren freundlichen Schaffnern direkt im Zug, ganz ohne Anstellen und Warteschlange!

Oder wenn Sie ganz früh dran sind: Schon ab 17 Uhr steht ein "Standschaffner" an den Haltestellen Oper und Bellaria, bei dem Sie ebenfalls die Tickets erhalten. Zwei Oldtimer aus dem unter www.Rent-a-Bim.at anmietbaren Sonderwagenbestand der Arbeitsgruppe Straßenbahn des VEF umrunden im Uhrzeigersinn in der Nacht vom 5. auf 6.Oktober von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr früh im 15 Minuten Intervall die Wiener Ringstraße und bieten als Rollendes Museum das Gefühl, wie anno dazumal die Fahrt durch Wien erfolgte, als noch Schaffner die Fahrkarten "zwickten", durch den Wagen gingen und Fragen der Fahrgäste beantworteten.

Wer also einmal das Feeling von Anno dazumal schnuppern will, ist herzlich eingeladen, am 5. Oktober zum Ring zu kommen und (natürlich mit den ORF Lange Nacht der Museen Tickets) mit den Oldtimern mitzufahren!

Der Verband der Eisenbahnfreunde ist ein gemeinnütziger Verband, der nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Die Einnahmen durch Sonderfahrten werden wieder für den Ankauf und die Restaurierung von Fahrzeugen verwendet. Die auf Grund von historischen Plänen erfolgenden Restaurierungsarbeiten werden soweit technisch möglich durch unbezahlte Arbeitsstunden der Mitglieder durchgeführt.

