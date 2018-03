Namics erhöht Puls auf 400 Herz / Der Webdienstleister stellt mit stetiger Frequenz erfahrene Digital-Spezialisten ein und knackt dabei die Grenze von 400 Mitarbeitern

Frankfurt/Zürich (ots) - Unter den Neueinstellungen im September begrüsst Namics seinen 400. Mitarbeiter und feiert diesen Meilenstein auf der alljährlichen Namics Conference. Zuvor hatte sich das HR-Recruitingteam mit der Countdown-Kampagne «400Herz. Namics.» auf die Suche nach neuen Talenten begeben.

Seit der Gründung im Jahr 1995 wächst die in Deutschland und der Schweiz erfolgreich tätige Namics stetig. Grundlage dieses starken, organischen Wachstums sind die Kreativität und das Know-how der Mitarbeiter. Dabei setzt die Full-Service-Agentur vor allem auf einen interdisziplinären Ansatz. Mit geballter Beratungs-, Kreativ- und Technologie-Expertise ihrer 400 Mitarbeiter liefert Namics ihren Kunden innovative Projekterfolge.

Das von 26 operativ tätigen Partnern inhabergeführte Unternehmen sieht diesen kollaborativen Arbeitsstil als zentral für das Unternehmen und die überdurchschnittlichen Erfolge der Namics Projekte an. Über die fünf Standorte in Frankfurt, Hamburg, München, St. Gallen und Zürich vernetzt sich das entsprechende Know-how, um die Projektanforderungen individuell bedienen zu können.

Mit kontinuierlichen Einstellungen verfolgt Namics den strategischen Ausbau in beiden Standortländern und setzt damit auf die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und der Dienstleistungsbreite. Im September hat der Webdienstleister nun seine geballte Expertise auf 400 Mitarbeiter erhöht. Zum Abschluss der «400Herz. Namics.»-Kampagne hat Namics nicht nur den Jubiläumsmitarbeiter, Benjamin Müller, am Standort Zürich ausfindig machen können, sondern diesen Meilenstein auch auf ihrer internen Namics-Conference Anfang September in Innsbruck gebührend gefeiert.

«Unsere Leistungen sind so nah am Markt und das Thema Online ist noch immer so beweglich, dass sich Namics eher in Tagen als in Jahren verändert. Dieser dynamischen Entwicklung, von der auch viele Kunden betroffen sind, stellen wir uns gerne. Mit sehr erfahrenen Mitarbeitern und mit einer gesunden Prise frischem Wind.», kommentiert Jürg Stuker den Meilenstein von 400 Mitarbeitern.

Weitere Informationen zur Countdown-Kampagne:

http://nam.to/400herz

