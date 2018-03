Kupfer erweckt neue Technologien zum Leben

Brüssel (ots/PRNewswire) - Innovationen mit Kupfer können Produkte und Dienstleistungen bei gleichzeitiger Senkung der Umweltbelastung energie- und kostensparender machen.

Das Europäische Kupferinstitut (European Copper Institute, ECI) startet eine neue Kampagne unter dem Titel "Innovating with copper". Rund um das Thema Innovation mit Kupfer wird dabei aufgezeigt welche Rolle Kupfer bei entscheidenden gesellschaftlichen Herausforderungen wie etwa erneuerbare Energie, Gesundheitswesen, energieeffizienterer Transport und moderne Kommunikation spielt.

Innovationen in diesen Bereichen sind wichtig und zukunftsweisend, damit das Ziel der Europäischen Kommission erreicht wird, der Industrie bis 2020 wieder zu einem Anteil von 20 % am europäischen Bruttoinlandsprodukt zu verschaffen. Die Kampagne offenbart die vielfältige Art und Weise, auf die Kupferprodukte Mehrwert für unsere Industrien und unseren Alltag liefern. Durch die Bereitstellung von sicherem Strom und Wasser, die Eliminierung schädlicher Bakterien und das Ermöglichen einer fortlaufenden Entwicklung von elektrischen und elektronischen Geräten war Kupfer für unsere Gesellschaft niemals wichtiger als jetzt.

"Die fortlaufende Forschung und die Entwicklung neuer Konzepte durch die Kupferindustrie liefern einen beständigen Fluss an Innovationen, diemassiv die Art verändern können, wie Dinge hergestellt werden und wie sie funktionieren. Diese Innovationen machen Abläufe kosteneffizienter, minimieren ihre Auswirkung auf die Umwelt, senken ihren Energieverbrauch oder reduzieren ihren Bedarf an kostbaren Naturressourcen", so John Schonenberger, Chief Executive des ECI.

Innovationen erfordern vielseitig verwendbare und hochbelastbare Materialien

Durch die Möglichkeit, Kupfer mit einer Vielzahl weiterer Elemente zu hochleistungsfähigen Legierungen zu verbinden, wird das Anwendungsspektrum von Kupferwerkstoffen für alle Stufen der Wertschöpfungskette optimiert. Die europäische Kupferindustrie arbeitet eng mit ihren Kunden zusammen, um Anwendungen zu entwickeln, die neue Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung unseres täglichen Lebens ermöglichen Kupfer kann ausserdem immer und immer wieder ohne Qualitätseinbussen oder Veränderung der Materialeigenschaften recycelt werden und wird dadurch zu einem der wichtigsten und vielseitigsten Materialien sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung als auch für den gesellschaftlichen Fortschritt.

