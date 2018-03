AVISO: Heute, 11.00 Uhr: Darabos-PK zum absoluten Tiefpunkt des ÖVP-Negativwahlkampfes

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer und -Wahlkampfleiter Norbert Darabos wird heute, Freitag, im Zuge einer Pressekonferenz u.a. zum neuen Tiefpunkt des destruktiven ÖVP-Negativwahlkampfes Stellung beziehen: Die ÖVP lässt Türhänger in einem an die Werbematerialen der SPÖ angelehnten Layout anbringen, in denen Lügen zur Millionärssteuer verbreitet werden. Wir erlauben uns, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zu diesem Termin einzuladen. ****

Zeit: Heute, Freitag, 27. September 2013, 11.00 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 2. Stock, Sitzungssaal

