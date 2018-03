Aviso Vassilakou/Sima: Licence to save energy: der energie-führerschein als Gewinn für Umwelt und Geldbörse

Wien (OTS) - Mit dem energie-führerschein hat "die umweltberatung" in Kooperation mit der Stadt Wien ein Zertifikat für Jugendliche entwickelt, das praktisches Wissen für energieeffizientes Verhalten vermittelt. Lehrlinge und SchülerInnen lernen, wie sie mit kleinen Änderungen am Arbeitsplatz, in der Schule oder zuhause den Energieverbrauch erheblich senken und somit bares Geld sparen.

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Umweltstadträtin Ulli Sima präsentieren die Inhalte des energie-führerscheins. Derzeit absolvieren 20 Lehrlinge von REWE International AG als erste MitarbeiterInnen eines Wirtschaftsunternehmens den energie-führerschein.

o Maria Vassilakou, Wiener Vizebürgermeisterin und Energiestadträtin o Ulli Sima, Wiener Umweltstadträtin

o Tanja Dietrich-Hübner, Leitung der Nachhaltigkeitsabteilung REWE In-ternational AG

o "die umweltberatung" Wien, DIin Sabine Seidl

o Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

o sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at

o "die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinan-ziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

