Neues Volksblatt: "Trauerspiel" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 27. September 2013

Linz (OTS) - Es ist schon ein Trauerspiel, was die SPÖ rund um die Swap-Misere aufführt: Erstens wird von Dobusch und Genossen argumentiert, dass wer immer auch die Rolle der SPÖ hinterfragen will, ein Feind der Stadt Linz ist, einen Ausverkauf des städtischen Familiensilbers einfordert und sowieso mit der Bawag unter einer Decke steckt. Anstatt die politische Verantwortung zu übernehmen und zu versuchen die Stadt schadlos aus der Misere rauszubekommen wird abgelenkt und an Dolchstoßlegenden gebastelt. Zweitens schlüpft die SPÖ ins Vogel-Strauß-Kostüm. Ein typisches Beispiel war die Rückkehr von Swap-Rat Mayr in den Chefsessel der OÖ Gebietskrankenkasse (er ist übrigens noch immer leitender Angestellte auf Urlaub -mittlerweile mit eigenem Türschild in der OÖGKK-Chefetage). Hier hätte man zwei Monate Zeit gehabt, eine für alle akzeptable Lösung zu finden, doch hat man zugewartet und dann unter enormen Druck der Öffentlichkeit einen verhängnisvollen Hüftschuss gemacht - jetzt ist der Ruf Mayrs als Sesselkleber zementiert und die Gebietskrankenkasse als SPÖ-Vorfeldorganisation desavouiert.

Und beim Prozess mimt man drittens die Unschuld vom Lande und stellt sich blöd: Wenn Mayrs Geldverständnis wirklich beim Bausparvertrag aufhört, ist er für überhaupt keine leitende Funktion geeignet. Man hofft, dass der Vorhang bald fällt, Applaus wird es nicht viel geben.

