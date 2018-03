TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 27. September 2013 von Max Strozzi "Wettbewerb steigt vorsichtig aufs Gas"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Der Wettbewerb am Tiroler Gasmarkt bestand bisher großteils nur in der Theorie. Die Öffnung des Gasmarkts am 1. Oktober dreht auch den Hahn auf für mehr Konkurrenz, die im Energiebereich dringend nötig ist.

Es beginnt sich was zu tun am Tiroler Gasmarkt. Mit 1. Oktober greift auch in Tirol und Vorarlberg das neue Gasmarktmodell, das neuen Anbietern den Einstieg erleichtern soll. Der mit Anfang Oktober angekündigte Start des Tiroler Energiehändlers Gutmann in das Gasgeschäft ist jedenfalls ein Indiz dafür, dass die neuen Regeln die Konkurrenz in Tirol etwas anheizen könnten. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Gaspreise sinken.

Denn dass der Gasmarkt auch in Tirol seit 2002 liberalisiert ist, stand bisher im Grunde nur auf dem Papier. In der Praxis flackert der Wettbewerb auf kleiner Flamme dahin, sofern man in Tirol überhaupt von Wettbewerb sprechen kann. Neben dem Landesversorger Tigas, der seinerseits auch Firmen in Deutschland und Restösterreich mit Gas beliefert, buhlt in Tirol nur die Firma Goldgas um Kunden - und das war s im Prinzip. Zu hoch ist bislang die Eintrittsschwelle für neue Anbieter, was auch der Energieregulator E-Control kritisiert. Da geht es etwa darum, dass jeder neue Lieferant für seine Kunden im Vorhinein bestimmte Kapazitäten im Gasnetz ankaufen musste, die mitunter doppelt hoch waren, wie am Ende tatsächlich benötigt wurde. Das hat die Konkurrenz abgeschreckt, weil eine solche Praxis mit hohen Unsicherheiten und Kosten verbunden war.

In Ostösterreich hat sich heuer am Gasmarkt bereits etwas bewegt. 19.400 Gaskunden haben ihren Lieferanten gewechselt, das sind etwas mehr als 1,4 Prozent der Kunden. Die Wechselrate ist damit zwar immer noch verschwindend gering, schließlich schauen sich in anderen europäischen Ländern teils zehnmal so viele Kunden um einen neuen Anbieter um. Tirol ist mit seiner Wechselrate von 0,3 % allerdings von solchen Dimensionen weit entfernt. Es fehlt bisher an genügend Alternativen zum Landesversorger, wenngleich man der Tigas auch zugestehen muss, mit einem im österreichischen Vergleich niedrigen Gas-Arbeitspreis punkten zu können.

Die E-Control sieht jedenfalls in den Gaspreisen noch genug Spielraum nach unten. Sie erwartet sich für die Tiroler Kunden durch die Gasmarktöffnung und einen damit erhofften stärkeren Wettbewerb zunächst eine Ersparnis von jährlich 30 bis 50 Euro je Haushalt. Neustarter Gutmann hat mit dem Energiekonzern ENI im Rücken bereits angekündigt, zu den österreichweit Günstigsten zu zählen. Das wird zwar nicht genügen, um den Tiroler Gasmarkt grundlegend durchzumischen. Aber schaden tut ein bisschen mehr Wettbewerb garantiert nicht.

