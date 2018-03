"DER STANDARD"-Kommentar: "Tofuschnitzel und andere Gräuel" von Michael Völker

Wien (OTS) - In Oberösterreich ist noch kein Fall bekannt, wo jemand gezwungen wurde, Tofuschnitzel zu essen und auf den Schweinsbraten zu verzichten. Auch nicht in Tirol, in Salzburg oder Kärnten. Dennoch warnt der ÖVP-Spitzenkandidat Michael Spindelegger unbeirrt vor dem schädlichen und schändlichen Einfluss der Grünen: Dann gibt es Tofuschnitzel statt Schweinsbraten!

Dabei sitzt Spindeleggers Partei, die ÖVP, in Oberösterreich, Kärnten, Salzburg und Tirol mit den Grünen jeweils gemeinsam in der Landesregierung. Vom Zwang zum Tofuschnitzel keine Spur. Im Gegenteil: Was man so hört, geht es dort durchaus harmonisch und konstruktiv zu. Und wer will, isst weiterhin Schweinsbraten. Das geht sogar so weit, dass der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, ein Schwarzer, seiner Partei dringend eine Koalition mit den Grünen auch auf Bundesebene rät. Ein frommer Wunsch, denn Schwarz und Grün sind von einer gemeinsamen Mehrheit immer noch ein Stückchen entfernt. Es sei denn, sie nähmen das Team Stronach hinzu. Das lehnen zwar die Grünen ab, aber das taten sie auch in Salzburg, ehe sie freudig in ebendiese Koalition eilten.

Die Möglichkeit, dass sich am Sonntag doch keine rot-schwarze Koalition mehr ausgehen könnte, heizt die Spekulationen über Wenn und Aber an. Dann bräuchten SPÖ und ÖVP einen Dritten. Oder es fände sich eine ganz andere Variante. Dass FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zur Not der ÖVP vom dritten Platz ins Kanzleramt verhelfen würde, kommt einem bekannt vor, ist aber nicht unbedingt eine Wahlempfehlung für Spindelegger.

Der lässt sich ja alle Varianten offen, auch FPÖ, auch Stronach, auch die so verteufelten wie vertrauen Tofu-Grünen. Die würden ja prinzipiell gerne mitregieren. Was auf Landesebene schon prächtig klappt, soll endlich auch auf Bundesebene wahr werden.

Eine Chance dazu gibt es nur, wenn Rot und Schwarz tatsächlich keine Mehrheit zustande brächten, was laut Umfragen eher an der ÖVP als an der SPÖ liegen könnte. Angeboten haben sich mehrfach die Grünen, aber auch die Neos und das BZÖ haben schon aufgezeigt: Sie würden gerne mitmachen. Lieb ist das, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Am schwierigsten wird es für die SPÖ. Deren Vorsitzender Werner Faymann wird mit größter Wahrscheinlichkeit wieder Erster, und zwar mit Abstand. Er hat sich koalitionär aber eingeengt: Faymann hat sich der ÖVP ausgeliefert, indem er alle anderen Varianten de facto ausgeschlossen hat.

Es gibt in der Tat viele, die das schrecklich finden: Es droht die Fortsetzung von Langeweile, Stillstand und elendem Proporz, unterfüttert mit Packelei und Vorgängen unter Freunden, die auch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses sein könnten. Aber: mit sicherer Hand. Wer das nicht will, hat die Wahl:

Es gibt am Sonntag ein ausreichendes Alternativangebot, von weit links bis schwer rechts. Wer bewahren will, was jetzt schon waltet, wird auch wissen, wo er sein Kreuz trägt und hinmacht. Wichtig ist aber: Hingehen. Mitmachen. Abstimmen. Hinterher kann man immer noch herzhaft sudern über das, was wieder einmal herausgekommen ist.

Es ist nicht die ureigenste Aufgabe der Politik, spannend zu sein, aber einen gewissen Überraschungsfaktor darf man sich für den Sonntag und die Tage danach schon erhoffen.

