Faymann: Der Kampf um jeden Arbeitsplatz steht im Mittelpunkt

Bundeskanzler auf Betriebsbesuch in Tirol und Salzburg

Innsbruck/Mitterberghütten (OTS/SK) - Die Metallwerke der Firma "Friedrich Deutsch" in Innsbruck waren der zweite Stopp von Bundeskanzler Werner Faymann am Donnerstag im Zuge seiner "Österreich-Tour". Danach folgte ein Betriebsbesuch im technischen Ausbildungszentrum in Mitterberghütten (Salzburg). "Am liebsten im Wahlkampf sind mir Veranstaltungen und Betriebsbesuche, denn da kann ich unter die Menschen kommen und mich mit ihnen austauschen", betonte der Bundeskanzler. Zentrales Thema bei allen Besuchen ist das Thema Beschäftigung. "Österreich ist viel besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit in der EU. Aber wir kämpfen mit Nachdruck um jeden Arbeitsplatz -denn jeder Arbeitslose ist einer zu viel", stellte Faymann klar. ****

Das technische Ausbildungszentrum in Mitterberghütten ist eine moderne Elektro- und Metallwerkstätte und wird sozialpartnerschaftlich von der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer Salzburg geführt. Es dient der Facharbeiteraus- und Weiterbildung von Lehrlingen. Es besteht seit 2010 und ist seither zum Ausbildungspartner für über 100 Salzburger Betriebe geworden. Das Projekt liegt dem Bundeskanzler besonders am Herzen, "denn es gibt jungen Leuten eine Zukunftsperspektive". Das Familienunternehmen "Friedrich Deutsch Metall GMBH" mit Sitz in Innsbruck besteht seit 1947, der Betrieb wurde vom Land Tirol für seine Lehrausbildung ausgezeichnet.

Jugendbeschäftigung und Arbeit, von der man leben kann - das habe für ihn Priorität, stellte der Bundeskanzler bei seinen Besuchen klar. Österreich sei mit Maßnahmen wie der Ausbildungsgarantie in Sachen Jugendbeschäftigung ein Vorbild in ganz Europa,"doch es gibt auch in Zukunft noch viel zu tun", unterstrich Faymann. (Schluss) sm/ps

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum