Neue Partnerschaft von ABS und Afimilk: Gemeinsame Markteinführung eines innovatives Geräts zur Brunsterkennung

Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Afimilk und ABS, die beiden globalen Marktführer für Milchwirtschaftsökosysteme, haben sich zusammengeschlossen, um die nächste Generation automatischer Brunsterkennungslösungen auf den Markt zu bringen:

AfiAct II.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130926/642356-b )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130926/642356-b )

AfiAct II ist das präziseste System seiner Art. Es benutzt Langwellenfunk, um Verhaltensdaten überall im landwirtschaftlichen Betrieb zu sammeln, und aktualisiert diese in kurzen Intervallen. Damit ist es für Herden jeder Grösse geeignet. Das System bietet eine hohe Skalierbarkeit und Anpassbarkeit und ist als eigenständige Lösung oder integriert in das Milchkarussell-Managementsystem von Afimilk verfügbar. AfiAct II kann ausserdem über Geräte jeder Art online gesteuert werden.

Kunden in den USA erreichen mit dem Brunsterkennungssystem AfiAct bereits Schwangerschaftsraten von über 25 Prozent. AfiAct II kann drahtlos betrieben werden. Es reduziert die Zwischekalbezeit und damit die Betriebskosten und führt so zu Einsparungen von 100 bis 150 USD pro Kuh und pro Laktation.

Afimilk, ein weltweit führendes Unternehmen für Milchwirtschaftsmanagement, entwickelte das erste und derzeit präziseste Brunsterkennungssystem. Vor kurzem hat das Unternehmen die Lösung der nächsten Generation für die Brunsterkennung auf den Markt gebracht. Im Rahmen dieser Kooperation wird ABS sein Portfolio an Reproduktionslösungen erweitern und seinen Kunden in den USA und in Kanada das AfiAct-II-System anbieten.

Über ABS

ABS Global hat seinen Hauptsitz in DeForest, im US-Bundesstaat Wisconsin, und ist weltweit führend in Rindergenetik, Reproduktionsdienstleistungen, Technologien und Euterpflege-Produkten. Seit seiner Gründung im Jahre 1941 hat ABS in mehr als 80 Ländern weltweit auf dem Gebiet der Tiergenetik und -technologie stets eine Vorreiterrolle inne. ABS Global ist ein Geschäftsbereich der Genus plc.

Über Afimilk

Afimilk bietet den Milchproduzenten die Technologie und das Wissen, die sie benötigen, um auf rentable Weise qualitativ hochwertige Milch herzustellen. Der kreative Denkansatz und das bewährte Know-how von Afimilk ist weiterhin führend in der Milchindustrie. Das Unternehmen entwickelt die Technologien ständig weiter und führt innovative Verbesserungen ein, um den sich wandelnden Bedürfnissen des Milchsektors gerecht zu werden. Das Unternehmen ist mit seinen in über 50 Ländern installierten Systemen führend in den Bereichen Managementsoftware und Sensoren.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:

http://www.afimilk.com und http://www.absglobal.com

Ansprechpartner: Afimilk: Ms. Noa Yonis Marcom Manager Tel.: +972-50-7589973 E-Mail: noa @ afimilk.co.il ABS: Tom Hershberger Strategic Marketing Director - North America Tel.: +1-608-836-1406 E-Mail: Tom.hershberger @ genusplc.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130926/642356-b http://photos.prnewswire.com/prnh/20130926/642356-b