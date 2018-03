WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Hypo verkaufen, aber richtig - von Marijana Milkovic

Das Südosteuropa-Netz für gutes Geld anzubringen, wäre noch möglich

Wien (OTS) - Bis vor einigen Jahren gab es in Südosteuropa kein großes Investment, das nicht die Hypo Alpe Adria finanziert hätte, und man war stolz darauf. Doch seit die Kärntner Bank zur Skandalbank wurde und 2009 schließlich vom Staat aufgefangen werden musste, haftet der Hypo, auch auf dem Balkan, ein Makel an. Es wird mehr als das Südosteuropa-Paket, die SEE Holding, brauchen, um im schwierigen Umfeld Südosteuropas fünf Banken loszuwerden.

Österreichische Manager und Investoren sind sich einig: Ohne die Hypo hätten sich die Länder, insbesondere Kroatien, nicht so schnell entwickelt. Vor allem in Kroatien war die Hypo mit Industriebeteiligungen, im Tourismus etwa, die führende Bank. Das schnelle Wachstum und kriminelle Machenschaften des Managements in zahlreichen Ländern wurden der Gruppe zum Verhängnis. Der große Fehler in Südosteuropa ist jedoch, dass die Justiz in den jeweiligen Ländern bisher weggeschaut hat und die losen Fäden, die die österreichische Justiz bei den zahlreichen Hypo-Prozessen fallen ließ, nicht aufgenommen hat. Damit hat man sich die Chance genommen, Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren - in einer Region, in der Geschäft und Korruption immer noch im Doppelpack kommen. Es hätte auch in Österreich zu mehr Durchblick verholfen.

Einzig in Kroatien gab es mit der nicht rechtskräftigen Verurteilung von Ex-Premier Ivo Sanader wegen Provisionsannahme von der Kärntner Hypo einen Vorstoß in diese Richtung. Anfang der 90er-Jahre, als das passierte, hatte die Bank erst einen Fuß in der Tür zum kroatischen Markt. Das Urteil wegen einer halben Million Euro hat im Vergleich zur großen Geldversenkung, die in Kroatien und anderen Ländern später folgte, aber wirklich nur symbolischen Wert.

Die SEE Holding, in der das Allerbeste vom Balkan enthalten ist, darf daher keine Mogelpackung sein. Das Netz für gutes Geld anzubringen, wäre möglich. Politik und Bank müssten aber an einem Strang ziehen.

