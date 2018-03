UETD Austria motiviert zur NR-Wahlbeteiligung!

Wien (OTS) - Presseprecher Ercan Karaduman informiert, dass die UETD Austria die österreichischen Türken zur Wahlbeteiligung bittet.

So wie im Jahre 2010 zu den Gemeinderatswahlen, werden auch diesmal Plakate mit Karikaturen aus der türkischen Kultur als Eye-Catcher verwendet.

Diese werden klar ersichtlich überall dort, wo sich die Türkinnen und Türken zusammentreffen, angebracht.

Im üblichen werfen diese beiden Puppenfiguren "Hacivat" und "Karagöz" ständig in ihrem Puppentheater gesellschaftskritische Fragen auf.

Die türkische Gesellschaft kennt diese amüsanten Puppenfiguren sehr gut. Sie sind stets bei der Motivation der Gesellschaft sehr erfolgreich.

Diesmal wenden sich Hacivat und Karagöz an die türkische Community in Österreich, und ruft zur Wahlbeteiligung auf.

Das Anliegen ist die Demokratie so hoch wie möglich zu unterstützen. 2010 wurde zur Gemeinderats-Wahl in Wien die Karikatur von "Nasreddin Hoca" verwendet.

Rückfragen & Kontakt:

UETD Austria Pressesprecher

Ercan Karaduman

+43-1-946-86-59

+43-681-81840123