Wr. Gemeinderat - SP-Ramskogler/Kickert (Grüne): Bürgerkontakt nicht erst seit Petitionsrecht

Wien (OTS/SPW-K) - "Kein einziger Petitionseinbringer hat sich bis dato beschwert und wenn das einer wollte, könnte er das jederzeit bei der MA 26 (Datenschutz und E-Government) tun", stellte die Wiener SPÖ-Gemeinderätin Sonja Ramskogler, die stellvertretende Vorsitzende des Wiener Petitionsausschusses gleich zu Beginn ihres Redebeitrags klar. "Bürgerinnen und Bürger wurden in dieser Stadt immer ernst genommen, nicht erst seit dem Petitionsgesetz. Wir sind immer mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt. Sie brauchen sich also hier nicht herauszustellen und den Ausschuss schlechtreden, denn damit reden Sie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger schlecht", in Richtung ihres Vorredners von der FP-Wansch. "Wir haben uns gemeinsam im Ausschuss geeinigt, dass es einen vierteljährlichen Tagungsrhythmus gibt und die FPÖ geht her und missbraucht die BürgerInnenrechte für ihre Politik. Das lassen wir nicht zu", so Ramskogler weiter.

"Ich glaube noch immer an die Kraft des Argumentes", befand Jennifer Kickert von den Grünen im Anschluss an Ramskogler. "Und wenn die FPÖ gerade das Otto-Wagner-Spital immer wieder als Negativbeispiel hernehmen: Sie wissen genau, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir schreiben mittlerweile 1,5 Jahre sehr ausführlicher Mediation und die Ergebnisse wurden zu einem großen Teil von den Bürgerinnnen und Bürgern und den Bürgerinitiativen begrüßt", ergänzte Kickert. Kickert verwies außerdem auf aktuell laufenden Workshops, in welchen die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls Gelegenheit hätten sich gemeinsam mit Archtikten am dritten Teil des immer noch laufenden Entwicklungsplanungsverfahren zu beteiligen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at