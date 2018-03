SP-Deutsch: Nervöse schwarz-blaue Kampagne gegen Wien immer abstruser

Inhaltsleere Vorwürfe sind auf das Schärfste zurückzuweisen

Wien (OTS/SPW-K) - "Das schwarz-blaue Wahlkampfgetöse wird immer schriller - die Nervosität über die völlig danebengegangen Kampagnen muss groß sein, sonst würden nicht permanent abstruse Vorwürfe gegen die SPÖ Wien wiederholt. Diese sind jedenfalls auf das Schärfste zurückzuweisen", so der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär und Gemeinderat Christian Deutsch am Donnerstag zu entsprechenden Aussagen in der derzeitigen Diskussion rund um das AMS. "Auffällig dabei ist, in welcher Einigkeit ÖVP und FPÖ hier versuchen, Wien schlechtzureden - ein deutliches Indiz für eine neuerliche blauschwarze Zusammenarbeit. Umso mehr gilt: Wer Wien liebt, schützt es vor Schwarz-Blau!", so Deutsch abschließend.

