Dreharbeiten zu ORF/ARD-Melodram "Von einem Tag zum anderen"

Mit u. a. Tanja Wedhorn, Alexander Beyer, Julia Cencig, Hary Prinz und Doris Schretzmayer

Wien (OTS) - Das Leben könnte kaum schöner sein: Maja (Tanja Wedhorn) hat eine glückliche Familie und gerade eine Stelle als Molekularbiologin an einer renommierten Klinik bekommen. Doch "Von einem Tag zum anderen" (AT) ist nichts mehr so, wie es einmal war. Denn nach einer Operation infolge eines kleinen Motorradunfalls erhält ihr Mann, gespielt von Alexander Beyer, eine verheerende Diagnose: Infektion durch Krankenhauskeime. Unter der Regie von Zoltan Spirandelli haben am Dienstag, dem 24. September 2013, in Graz und Umgebung die Dreharbeiten zum ORF/ARD-Fernsehfilm "Von einem Tag zum anderen" (AT) begonnen. Neben Tanja Wedhorn und Alexander Beyer stehen in weiteren Rollen u. a. Max Urlacher, Leonie Ballauf, die Österreicherinnen und Österreicher Julia Cencig, Hary Prinz, Doris Schretzmayer sowie Barbara Magdalen Ahren noch voraussichtlich bis 23. Oktober vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Martin Douven ("Nicht ohne meinen Enkel"). Zu sehen ist "Von einem Tag zum anderen" (AT) im ORF voraussichtlich 2014.

Mehr zum Inhalt

Maja (Tanja Wedhorn) hat eine glückliche Familie mit Mann Konrad (Alexander Beyer) und den Kindern Jule (Leonie Ballauf) und Micha (Moritz Uhl). Dieses Glück wird noch getoppt, als sie nach der gerade abgeschlossenen Promotion eine Stelle als Molekularbiologin an einer renommierten Klinik bekommt. Dort soll sie an einer wichtigen wissenschaftlichen Studie teilnehmen. Nach einem kleinen Motorradunfall wird Konrad in der Klinik operiert. Als die Wunde wenig später zu nässen und schmerzen beginnt, erhält er die verheerende Diagnose: Infektion durch Krankenhauskeime. Für Maja beginnt eine schwierige Zeit: Sie muss ihren Mann pflegen und sich zugleich um die Kinder und ihren neuen Job kümmern. Konrad ist sehr geschwächt, und Besserung ist nicht in Sicht. Er zieht sich immer mehr zurück und hängt seinen dunklen Gedanken nach. Maja versucht inzwischen herauszufinden, wie sich Konrad in der Klinik mit den Krankenhauskeimen infizieren konnte. Dabei stößt sie auf erschreckende Umstände.

"Von einem Tag zum anderen" (AT) ist eine Produktion der Maran Film und MR-Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste und des ORF, hergestellt mit Unterstützung von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Stadt Graz.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at